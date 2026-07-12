La Policía Nacional del Perú desarticuló una banda criminal vinculada a la minería ilegal en la provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad. El operativo, ejecutado por la División Regional de Inteligencia y la Comisaría de Huamachuco, permitió incautar 5.213 cartuchos de dinamita de las marcas Emulgold, Riogel y Emulnor, junto con 500 fulminantes, 13 rollos de mecha de seguridad y tres teléfonos celulares.

La intervención se realizó en una vivienda del jirón Hermanos Ayar, en el distrito de Quiruvilca, donde los agentes detuvieron a Alcides Flores, de 22 años, y retuvieron a un menor de 15 años, ambos presuntamente implicados en la organización delictiva denominada "Los Elegantes de Quiruvilca II".

El material incautado fue valorizado en aproximadamente 200.000 soles (US$ 58.838) y, según fuentes policiales, estaba destinado a actividades de minería ilegal en la región. La cantidad de explosivos supera ampliamente lo registrado en operativos previos en La Libertad.

El operativo fue resultado de semanas de investigación y vigilancia en la zona, con coordinación entre la División Regional de Inteligencia, la Comisaría de Huamachuco y el Ministerio Público. La evidencia y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para determinar el origen, destino y posible utilización de los explosivos, así como identificar a más personas involucradas.

El Ministerio del Interior destacó que la incautación representa un avance en la reducción del suministro de insumos para redes criminales dedicadas a la minería ilegal. Las autoridades señalaron que su prioridad es cerrar el paso al tráfico de explosivos y proteger la seguridad en la región.

El caso también reveló la participación de menores de edad en actividades delictivas relacionadas con la minería ilegal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones y denunciar actividades sospechosas vinculadas a la manipulación o traslado de explosivos.

La operación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el accionar de bandas en La Libertad y evitar que los insumos lleguen a manos de grupos dedicados a la minería ilegal.