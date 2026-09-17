El policía Cristian Exequiel Albarracín recuperó la libertad luego de ser imputado por el disparo que hirió a su compañera Mariana Sol Jofré, una agente que cursa un embarazo de seis meses. La Justicia fijó un plazo de ocho meses para profundizar la investigación, mientras que el efectivo deberá cumplir una serie de medidas de conducta durante ese período.

La Fiscalía mantiene como teoría del caso que Albarracín se encontraba manipulando el arma de fuego y jugando con ella al momento en que se produjo la detonación que terminó impactando contra Jofré. Para los investigadores, esa maniobra es un punto central para reconstruir qué ocurrió dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida.

El efectivo fue imputado provisoriamente por el delito de lesiones culposas. Con esta resolución, continuará vinculado al expediente pero en libertad, mientras la Unidad Fiscal de Delitos Especiales reúne nuevas pruebas para determinar con precisión las circunstancias del disparo.

El hecho ocurrió el lunes por la mañana, cuando Jofré se encontraba cumpliendo funciones como escribiente en la dependencia policial de Rivadavia. Albarracín estaba junto a otros tres efectivos en la sala principal cuando tomó una pistola reglamentaria Bersa TPR9 y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, comenzó a manipularla.

En esas circunstancias se produjo el disparo que alcanzó a Jofré en la zona lumbar. La agente fue trasladada inicialmente al Hospital Rawson y posteriormente quedó internada en el sanatorio CIMYN. Su estado evolucionó favorablemente y tanto ella como su bebé se encuentran fuera de peligro.

La investigación deberá establecer ahora con precisión qué maniobras realizó Albarracín con el arma antes de la detonación. Para eso, la Fiscalía cuenta con declaraciones de los policías que estaban presentes, registros de las cámaras de seguridad y distintas pericias realizadas sobre el arma y el teléfono celular del imputado. También se realizó una prueba de absorción atómica.

Uno de los elementos que deberá determinarse durante los próximos meses es cómo se encontraba el arma al momento de ser manipulada y cuál fue exactamente la secuencia que terminó provocando el disparo.

Mientras esas medidas avanzan, Albarracín permanecerá en libertad bajo las condiciones impuestas por la Justicia. La causa continuará abierta durante los próximos ocho meses, período en el que la Fiscalía buscará reunir los elementos necesarios para determinar cómo ocurrió el episodio dentro de la comisaría y la eventual responsabilidad penal del efectivo.