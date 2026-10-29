Policías salvaron a un bebé de un mes tras ahogarse con leche en Chimbas

Un bebé de apenas un mes fue asistido de urgencia por efectivos policiales en Chimbas, luego de ahogarse con leche mientras se alimentaba. El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves 29 de octubre, cuando su madre llegó desesperada a la Unidad Operativa Mariano Moreno para pedir ayuda.

La intervención de las policías

Según informaron fuentes policiales, la agente Mónica Sánchez recibió al pequeño y comenzó a realizar maniobras para desobstruir sus vías respiratorias. Poco después, se sumaron otros efectivos que se encontraban realizando recorridas por la zona.

Ante la urgencia, la cabo primero Jessica Garay trasladó al bebé en un patrullero hacia el Centro de Salud Báez Laspiur, acompañada por otro móvil policial. Durante el recorrido, Garay continuó con maniobras de reanimación y primeros auxilios mientras avanzaban a toda velocidad.

El bebé volvió a respirar durante el traslado

En pleno trayecto, el pequeño comenzó a llorar y recuperó la respiración por sus propios medios, lo que generó alivio entre su madre y los efectivos que lo asistían. Al llegar al centro de salud, el personal médico lo atendió y confirmó que se encontraba fuera de peligro.

El recién nacido quedó en observación para realizar los controles correspondientes. La rápida respuesta policial permitió brindarle asistencia en los minutos críticos, antes de que recibiera atención médica en el centro de salud.