Pollo picante a la sartén: receta económica con muslos y sin fritura

Pollo picantito a la sartén: receta económica con muslos y sin fritura es la propuesta ideal para resolver el almuerzo o la cena cotidiana gastando poco dinero. Los muslos de pollo se imponen como una alternativa súper versátil para transformar la comida diaria mediante una técnica sencilla al fuego que evita las frituras pesadas. Marisa Cortéz explica que lograr un plato sabroso no requiere un gran presupuesto ni procesos complejos en la cocina diaria.

La clave de este plato reside en sellar bien las presas para retener los jugos y luego dejar que la propia humedad junto a los vegetales cree una salsa única. Con apenas 1 kg de muslos de pollo y algunos condimentos básicos del especiero familiar es posible alimentar a cuatro personas por menos de 5000 pesos. El uso inteligente del ajo, la cebolla y el morrón aporta un dulzor natural que equilibra el toque picante.

Al cocinar a fuego lento durante media hora se logra una textura tierna que se desprende sola del hueso sin utilizar litros de aceite. Marisa Cortéz sostiene que "la combinación de especias en el adobo marca la diferencia entre un plato común y una experiencia increíble". Esta metodología permite disfrutar de un dorado impecable cuidando el bolsillo y la salud de toda la familia.

Para adaptar el picor al gusto de los comensales se pueden alternar opciones como pimentón ahumado, ají molido o pequeñas pizcas de cayena. Acompañado con una porción de arroz o papas al vapor, este pollo picantito a la sartén demuestra que la cocina económica puede ser extremadamente sabrosa y rendidora sin complicaciones.