Luego de amenazar con sanciones a los prácticos navales que este lunes iniciaron un paro por tiempo indeterminado en rechazo al decreto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Gobierno dio marcha atrás y suspendió la aplicación de la medida tras una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con representantes del sector.

La protesta se había iniciado luego de que el Ejecutivo publicara el decreto 690/2026, que desregulaba el servicio de practicaje, eximía a las empresas navieras de la obligación de contratar prácticos y flexibilizaba esa tarea para otro tipo de personal.

Como parte del acuerdo alcanzado, el Gobierno resolvió dejar en suspenso la aplicación del decreto y conformar una mesa de trabajo para revisar los distintos aspectos de la actividad.

La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de analizar los puntos incluidos en la normativa y buscar una solución consensuada.

Tras el entendimiento, los representantes del sector retomarán de inmediato las tareas de asistencia a la navegación, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la regulación del servicio.

El vocero había anunciado sanciones

Más temprano, el Gobierno había asegurado que sancionaría a los 450 prácticos navales que iniciaron un paro por tiempo indeterminado este lunes y que mantuvo frenada la salida y entrada de naves con cargas de exportación e importación.

“Va a haber sanciones, es algo que está ocurriendo en este momento”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa. “Esto es un servicio esencial y tienen la obligación de sostener ese servicio”, añadió.

La medida de fuerza comenzó después de que Federico Sturzenegger diera a conocer el decreto 690/2026, que exime a las empresas navieras de la obligación de contratar a prácticos y flexibiliza esa práctica para cualquier otro personal.

Según señaló el presidente del Centro de Capitanes, Jorge Tiravassi, en diálogo con AM750, el decreto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es “un disparate, una locura”, tanto como “una torpeza, una impericia”.

Aseguró que “no es novedoso, viniendo del ministro de Desregulación, ya lo hizo con el decreto 70, después tratando de desregular la Marina Mercante; ahora se metió con el tema del practicaje, que tiene una contradicción muy interesante: los prácticos, históricamente, fueron trabajadores en relación de dependencia, pero el gobierno liberal de Carlos Menen en el 91 los transformó a través de un decreto en trabajadores autónomos y, a partir de ahí, lo fueron siempre”.

