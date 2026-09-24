Ante la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió suspender las actividades presenciales en gran parte de sus dependencias e implementar modalidades virtuales para este jueves 24 de septiembre de 2026.

La medida comprende el cese total de actividades académicas y administrativas en diversas facultades, la virtualidad en los institutos preuniversitarios y esquemas especiales en el resto de las unidades académicas durante toda la jornada.

Según el informe oficial emitido por la casa de altos estudios, la medida afectará a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; la Facultad de Ciencias Sociales; la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud; y la Facultad de Ingeniería.

Las actividades académicas migrarán a la modalidad virtual. En tanto, las actividades administrativas se llevarán a cabo de manera presencial únicamente en el horario reducido de 7:00 hs. a 11:00 hs.

Mientras que, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, habrá suspensión total de las actividades administrativas. Las actividades académicas se desarrollarán según lo estipulado en su respectivo plan de contingencia.

Institutos Preuniversitarios

Esta resolución se suma a la disposición comunicada previamente por la Secretaría Académica de la UNSJ, la cual confirmó que las actividades académicas migrarán a la modalidad no presencial durante toda la jornada en los Institutos Preuniversitarios (Colegio Central Cuyo, Escuela de Comercio Libertador General San Martín y Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento). La medida busca evitar el desplazamiento de alumnos, docentes y personal de apoyo en medio de las inclemencias climáticas.

Recomendaciones de Protección Civil

El parte de la Dirección de Protección Civil del Gobierno de San Juan reiteró a la población en general extremar los cuidados en la vía pública frente a las ráfagas intensas de viento u otros fenómenos meteorológicos imprevistos:

Evitar salir de los hogares salvo necesidad extrema durante los picos de intensidad del fenómeno.

Asegurar o retirar elementos en balcones, techos y patios que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

Mantenerse alejado de árboles de gran tamaño, estructuras publicitarias y postes de tendido eléctrico.

Circular en vehículos a baja velocidad, con luces bajas encendidas y manteniendo mayor distancia de seguridad.

Evitar tirar basura en la calle para no obstruir canales y acequias.

Las autoridades de la casa de altos estudios indicaron que el Rectorado y los decanatos de cada facultad mantendrán una evaluación constante sobre la evolución del estado del tiempo a lo largo del día. En caso de persistir el alerta o registrarse inconvenientes en la infraestructura provincial, las novedades sobre la reanudación o continuidad de los esquemas se darán a conocer a través de los canales oficiales de la UNSJ y el Gobierno de San Juan.