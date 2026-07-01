Por el Día del Niño, Gobierno invertirá $861 M para los festejos

A poco más de un mes de los festejos por el Día del Niño, el Gobierno de San Juan ya puso en marcha la organización de una de las celebraciones más importantes del calendario social. A través de una licitación pública, la Provincia destinará un presupuesto oficial de $861.693.714 para la compra de juguetes, golosinas, bicicletas e insumos destinados a las actividades que se desarrollarán durante agosto en los 19 departamentos. El 13 de julio se hace la apertura de sobres con las ofertas.

El llamado fue realizado por la Secretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, mediante una contratación que contempla la adquisición de mercadería para la elaboración de chocolate caliente, además de golosinas, juguetes y bolsas para su distribución durante los festejos. El objetivo, según el pliego licitatorio, es brindar "momentos de recreación, esparcimiento e integración" a niños y niñas de toda la provincia.

Entre los principales productos que deberá adquirir la Provincia figuran unos 7.000 juguetes de distintas categorías, distribuidos entre bebés, niños, niñas y una categoría de juguetes varios. A ellos se suman 400 bicicletas de distintos rodados y 300 pelotas deportivas, que también serán parte de los regalos que se entregarán durante las celebraciones.

La licitación también contempla una importante compra de alimentos para preparar el tradicional chocolate que acompaña los festejos. Para ello se prevé la adquisición de 7.200 kilos de leche entera en polvo, 7.200 kilos de cacao en polvo, 3.600 kilos de azúcar y 1.800 litros de esencia de vainilla.

A su vez, el Gobierno comprará cientos de miles de golosinas que serán distribuidas en los distintos puntos de la provincia. El pliego incluye la compra de 180.000 alfajores, 180.000 paquetes de tutucas, 180.000 paquetes de galletitas dulces, 120.000 turrones, 90.000 chupetines y otros 90.000 caramelos masticables, además de las bolsas donde se entregarán los productos.

Ahora resta conocer las ofertas que presentarán las empresas interesadas y la adjudicación definitiva de la compra, paso que permitirá al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano comenzar con la distribución de los productos para los festejos que, como ocurre cada año, se realizarán en conjunto con los municipios de los 19 departamentos.

Dato I

El lunes 13 de julio se abrirán los sobres de la licitación por $861 M con las ofertas delas empresas interesadas.

Dato II

Se prevé la compra de más de 950.000 productos, entre golosinas, juguetes e insumos para preparar chocolate, además de 400 bicicletas y 300 pelotas.