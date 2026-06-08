Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, confirmó que el Gobierno provincial ya comenzó a organizar los festejos por el Día del Niño, que se celebrará el próximo 17 de agosto, y ratificó que continuará el esquema de descentralización del tradicional chocolate para que cada municipio realice sus propias actividades con apoyo de la Provincia.

“Siempre debemos trabajar anticipadamente para realizar las licitaciones y prever todo lo relacionado con los chocolates que se preparan para esa fecha”, explicó en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

El funcionario remarcó que la organización requiere varios meses de planificación. “Tenemos que ser previsores para poder llegar a toda la población. Son actividades que necesitan mucho trabajo previo para garantizar que todo esté disponible cuando llegue el momento”, sostuvo.

Además, indicó que el ministerio ya tiene en marcha otras celebraciones importantes del calendario. “También estamos trabajando fuertemente en las actividades del 21 de septiembre. Son dos cuestiones que deben armarse con bastante tiempo”, afirmó.

La descentralización del chocolate

La descentralización de los festejos por el Día del Niño es una modalidad que se mantiene desde el inicio de la gestión de Marcelo Orrego y volverá a ser uno de los ejes principales de la celebración de este año.

“Siempre tratamos de trabajar con cada uno de los municipios”, destacó Platero.

“Desde el Gobierno de la Provincia aportamos los elementos necesarios para que ellos puedan realizar los chocolates como lo dispongan”, agregó.

Según explicó, cada departamento tendrá margen para definir la modalidad de los festejos. “Les damos libertad de acción para organizar las actividades de la manera que consideren más conveniente”, señaló.

El ministro insistió en que la intención es fortalecer el trabajo conjunto con las comunas. “Siempre acompañamos a los municipios porque son quienes conocen mejor las necesidades de cada comunidad”, expresó.

Aporte de la Provincia

Además de los insumos para la elaboración de los chocolates, el Gobierno provincial colaborará con otros elementos destinados a las celebraciones.

“Todos aquellos juguetes que se brindan a los municipios permiten que, donde organizan los chocolates, también puedan realizar sorteos de bicicletas y otros premios”, detalló Platero.

El funcionario aseguró que la Provincia mantendrá el acompañamiento en todos los departamentos. “Siempre se trabaja junto a los municipios para que los festejos lleguen a la mayor cantidad de niños posible”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el objetivo es garantizar que cada comunidad tenga su propia celebración. “La idea es llegar a toda la población y que cada municipio pueda organizar una jornada especial para las familias de su departamento”, concluyó.