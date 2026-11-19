La intendenta Daniela Rodríguez y el Concejo Deliberante de Chimbas protagonizaron un nuevo contrapunto. Esta vez, la discusión se originó por la autorización para utilizar fondos propios del Municipio en la construcción del Polideportivo. Mientras los concejales presentaron la aprobación como una forma de asegurar la continuidad de los trabajos, desde la Municipalidad respondieron que la obra nunca estuvo paralizada y que el dinero solamente podría utilizarse para cubrir posibles demoras en los pagos del Fodere.

Desde el Concejo informaron que siete ediles aprobaron el pedido del Ejecutivo para disponer transitoriamente de recursos municipales. Según explicaron, la medida permitirá que la construcción no se vea afectada por las demoras en la llegada de los fondos provinciales. Sin embargo, también advirtieron que el uso de ese dinero no debe perjudicar los servicios que el Municipio presta a los vecinos.

La respuesta de Daniela Rodríguez llegó a través de un comunicado oficial. La intendencia aclaró que la autorización no significa que necesariamente vaya a utilizar esos fondos, sino que busca tener una alternativa en caso de que se demore el segundo pago del Fodere. Además, aseguró que ya presentó la documentación para recibir ese dinero, que la empresa constructora está al día con sus pagos y que el Municipio no mantiene deudas con ella. Si finalmente utiliza recursos propios, afirmó que los devolverá cuando lleguen las transferencias pendientes.

Otro de los puntos que cuestionó la Municipalidad fue la manera en que el Concejo presentó la aprobación. Desde el Ejecutivo rechazaron que se hablara de "destrabar" la obra porque, según sostuvieron, nunca estuvo detenida. Actualmente, el polideportivo tiene cerca del 50% de avance y su finalización está prevista para enero de 2027.

En el mismo comunicado, la intendencia recordó que el mecanismo de utilizar temporalmente fondos municipales ya se había aplicado al menos cuatro veces entre 2015 y 2023, durante las gestiones del exintendente Fabián Gramajo, con la correspondiente autorización del Concejo. También cuestionó a algunos concejales por las dificultades que, según el Ejecutivo, pusieron al tratamiento de otras iniciativas municipales.

El nuevo cruce se suma a una relación que viene acumulando diferencias. El año pasado, el conflicto tuvo como protagonista al Presupuesto 2026. El Concejo lo aprobó con modificaciones que elevaron del 4% al 11,7% los recursos destinados al propio cuerpo legislativo. Rodríguez vetó esa ordenanza y, desde entonces, el Municipio funciona con el presupuesto del año anterior.

La intendenta ya había cuestionado públicamente el accionar de los concejales y sostenido: "Yo creo que todas las acciones son para poner un palo en la rueda".

A esa disputa se agregó recientemente el conflicto por la recategorización de los trabajadores municipales. En una entrevista a DIARIO HUARPE, Rodríguez contó que 17 empleados quedaron afuera del proceso por una decisión del Concejo Deliberante.

Así, la discusión por los fondos del polideportivo se convirtió en un nuevo capítulo de las diferencias entre la intendenta y los concejales de Chimbas. Esta vez, el desacuerdo pasa por quién tiene razón sobre la situación de una obra que continúa en ejecución y por la necesidad de utilizar dinero municipal mientras se esperan los fondos comprometidos.