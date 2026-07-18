El regreso de la Selección Argentina al país tras la consagración en el Mundial 2026 provocó cambios en el calendario del fútbol local. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio, una decisión que también afecta a San Martín de San Juan.

De esta manera, el encuentro que el Verdinegro debía disputar este lunes a las 15 frente a Tristán Suárez, en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 21 de la Primera Nacional, quedó suspendido y será reprogramado en una fecha que la organización dará a conocer más adelante.

A través de un comunicado oficial, la AFA explicó que la medida responde al retorno de la delegación de la Selección Argentina luego de su participación en el Mundial 2026, tras enfrentar a España en la final.

La suspensión alcanza a todas las categorías que tenían actividad prevista entre el lunes y el martes. Además de la Primera Nacional, también fueron postergados los encuentros de la Supercopa Argentina, Primera C, Torneo Proyección, Campeonato Femenino, Promocional Amateur y todas las competencias de Futsal AFA.

Por el momento, la AFA no informó cuándo se disputará el partido entre San Martín y Tristán Suárez, por lo que ambos equipos deberán esperar la confirmación del nuevo cronograma.