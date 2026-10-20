El Ministerio de Educación de San Juan, bajo las directrices de la Dirección de Protección Civil y los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, determinó la cancelación de las actividades escolares este martes 20 de octubre de 2026 en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal. La medida preventiva abarca los turnos interturno, tarde, vespertino y noche en todos los establecimientos de todos los niveles y modalidades educativas de la región afectada.

Las autoridades educativas precisaron que los alumnos que ya se encontraban asistiendo al turno mañana no deben ser retirados antes del horario habitual de salida. En las escuelas de jornada completa se garantizará la provisión del almuerzo previsto para los estudiantes. Además, quedaron anulados los llamados previstos para la cobertura de cargos docentes y horas cátedra, los cuales deberán ser reprogramados por los directores correspondientes.

Frente a este panorama meteorológico adverso, la cartera educativa activó de manera inmediata el Plan de Contingencia establecido por la normativa vigente. Funcionarios del área aseguraron que se continuará monitoreando la evolución del fenómeno climático en coordinación con los organismos de emergencia para informar cualquier novedad oficial a toda la comunidad.