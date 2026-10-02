La Corte de Justicia tomó la determinación de interrumpir la toma del examen de dactilografía previsto en el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026. La medida preventiva afecta de manera estricta a los turnos de la tarde programados para el viernes 2 de octubre entre las 13.15 y las 16.45 h. La decisión fue adoptada tras la emisión de un informe del Gobierno de San Juan que anunció un fenómeno ambiental severo en la provincia.

La medida responde de manera directa al Alerta Meteorológica Nº 49/26, que anticipa la llegada de intensas ráfagas de Viento Zonda bajo nivel de alerta naranja. Las autoridades judiciales priorizaron la protección y seguridad de las personas inscriptas ante los riesgos del clima en el territorio sanjuanino. Por este motivo, el organismo decidió pausar la actividad evaluativa durante el rango horario de mayor peligro.

La suspensión es de carácter temporal y requerirá un ajuste en la planificación del proceso de selección. Una vez reorganizado el cronograma de evaluación, la institución dará a conocer las nuevas fechas y horarios específicos fijados para que los postulantes afectados acudan a rendir.