Por feriados, los bancos estarán cerrados durante cinco días consecutivos

Los clientes bancarios del país y de San Juan enfrentan un periodo prolongado sin atención en sucursales presenciales desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre de 2026. Esta interrupción en las actividades habituales de las entidades financieras se debe a una serie de jornadas festivas y conmemoraciones dispuestas de forma consecutiva.

El primer día sin actividad presencial es el viernes 6 de noviembre por la celebración del Día del Trabajador Bancario, al que se suman el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre correspondientes al fin de semana. El lunes 9 de noviembre opera un feriado nacional por la visita del papa León XIV, finalizando el martes 10 de noviembre con el feriado bancario fijado por el BCRA.

Durante estas cinco jornadas sin apertura de sucursales, las herramientas digitales operan sin interrupciones. Las plataformas de home banking, las aplicaciones para dispositivos móviles y las billeteras virtuales quedan disponibles para llevar a cabo transferencias inmediatas, el pago electrónico de facturas y la concreción de diversas operaciones habituales.

Para los usuarios que requieran dinero en efectivo, la red de cajeros automáticos se encuentra operativa para extracciones, aunque es conveniente tomar previsiones frente a la demanda elevada. Asimismo, se habilita la opción de realizar retiros de dinero en efectivo en comercios adheridos, cadenas de supermercados y locales farmacéuticos.

Las actividades en las sedes físicas y la atención personal en ventanilla retornan a su funcionamiento regular el miércoles 11 de noviembre en la mayor parte del territorio nacional.