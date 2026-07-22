Los movimientos sociales volvieron a movilizarse este martes en San Juan para reclamar la continuidad del programa nacional Volver al Trabajo, cuya baja está prevista para agosto. La protesta se realizó frente a la Agencia Territorial, donde referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), junto a otros gremios, presentaron un petitorio para solicitar explicaciones y la continuidad del beneficio.

"Lo que estamos reclamando es un derecho que se nos quita a partir del mes de agosto, que es la continuidad de Volver al Trabajo. Son $78.000 que percibíamos y que permitían sostener espacios comunitarios", afirmó Ivana Saavedra, referente del MTE, a DIARIO HUARPE.

La dirigente sostuvo que la eliminación del programa afectará a unas 20.000 personas en San Juan. "Nos vemos perjudicados porque este beneficio también sostiene comedores, merenderos y ollas populares. Lo que queremos es garantizar un trabajo digno y no solamente capacitaciones, porque esas ya las tenemos", expresó.

Además, aclaró que los fondos provenían de Nación y recordó que solo continuará vigente el programa Acompañamiento Social para los grupos alcanzados por la Resolución 90/2026. "Quienes tienen más de 50 años seguirán dentro de Acompañamiento Social, pero quienes estamos en Volver al Trabajo dejaremos de percibir este ingreso desde agosto", señaló.

El petitorio busca llegar a Nación

Desde la UTEP, Fidel Maric explicó que la delegación fue recibida por autoridades de la Agencia Territorial, aunque aclaró que la decisión depende del Gobierno nacional.

"La directora nos recibió con respeto, pero entendemos que la solución no está en la oficina local. Presentamos el petitorio para que el reclamo llegue a las autoridades nacionales y se tome una decisión que permita sostener el programa", manifestó.

El dirigente remarcó el impacto económico que tendría la baja del beneficio. "Volver al Trabajo representa entre $1.500 millones y $1.600 millones que ingresan todos los meses a San Juan. Es un monto muy importante para miles de familias y, al mismo tiempo, representa una parte mínima del presupuesto nacional", sostuvo.

Maric adelantó que la movilización forma parte de un plan de lucha. "No solamente estamos defendiendo Volver al Trabajo. También expresamos nuestra preocupación por las reformas laborales y sindicales que se impulsan y que afectan a los trabajadores. Las medidas de protesta van a continuar", afirmó.

SATSAID se sumó al reclamo

La movilización también contó con el acompañamiento de distintos sindicatos. Mario Quintero, secretario general de SATSAID San Juan, aseguró que el conflicto trasciende a las organizaciones sociales y representa una preocupación para el movimiento obrero.

"Estamos acompañando porque entendemos que también se está defendiendo el empleo. No es solamente el reclamo de los movimientos sociales, sino también una preocupación de las organizaciones sindicales", afirmó.

Quintero explicó que la protesta fue respaldada por la Intersindical, integrada por más de 20 gremios, y cuestionó la ausencia de la CGT regional. "Creemos que la CGT debería estar presente porque este también es un conflicto laboral. Hoy estamos perdiendo empleo en distintos sectores y es necesario acompañar a quienes están siendo afectados", expresó.

El dirigente también hizo referencia a la situación salarial y económica. "Muchos trabajadores perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y los aumentos no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo. Por eso creemos que es momento de fortalecer la unidad entre sindicatos y organizaciones sociales para defender el trabajo", concluyó.