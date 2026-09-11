Hace un mes que nada se sabe sobre el paradero de Maira Romina Cabrera, una joven de 27 años que desapareció en Catamarca. La Justicia profundizó la investigación con nuevas citaciones y peritajes para reconstruir minuto a minuto sus últimos movimientos, mientras su familia continúa con la búsqueda.

Una de las principales medidas apunta a camioneros que circulaban por la zona durante los días en que Maira desapareció. La Fiscalía citó para la próxima semana a trabajadores de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires, cuyos recorridos podrían aportar información sobre lo ocurrido cerca de la ruta nacional 60.

El último rastro de Maira

La joven fue vista por última vez el 10 de agosto en la localidad de Casa de Piedra. Según contó su madre, Nancy Beatriz Cabrera, Maira había viajado hasta Telarito para encontrarse con Eduardo Cejas, su expareja y padre de su hija.

La joven salió de su casa únicamente con el celular y la ropa que llevaba puesta, ya que tenía previsto regresar ese mismo día. Un chofer de la empresa de colectivos 25 de Agosto declaró que Maira descendió en Telarito y que una persona la esperaba cerca de la garita.

La denuncia formal por su desaparición fue realizada tres días después de perder contacto con ella. Desde entonces, sus familiares aportaron fotografías y documentación para colaborar con la investigación.

Rastrean camioneros y otros movimientos

La identificación de los camioneros convocados se realizó con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas de las provincias involucradas. Además, los investigadores continúan buscando a otros dos camioneros que podrían aportar información relevante.

La Justicia no descarta ampliar la ronda de testimonios si aparecen nuevos nombres relacionados con el corredor vial. El objetivo es reconstruir recorridos, horarios y paradas y determinar si alguno de los conductores tuvo contacto con Maira.

Celulares y cámaras, claves para la investigación

En paralelo, los investigadores analizan los celulares y otros dispositivos secuestrados durante los operativos. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema aportó información sobre llamadas, geolocalizaciones y el impacto de las líneas telefónicas en distintas antenas.

El cruce de esos datos permitirá establecer qué teléfonos estuvieron activos en Casa de Piedra, Telarito y zonas cercanas, información que podría servir para orientar nuevos rastrillajes.

También se revisan las cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios de la zona. El material está siendo procesado para determinar horarios, recorridos y posibles medios de transporte utilizados por Maira.

Además, el fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, fue designado como coadyuvante para colaborar con la fiscal Jorgelina Sobh en las medidas previstas en Telarito y otros sectores considerados relevantes para la causa.