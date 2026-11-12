Por la FNS 2026, habrá 100 colectivos gratis en 23 puntos de la provincia

El Gobierno de San Juan y el Ministerio de Gobierno, mediante la RedTulum, implementarán un operativo especial de transporte público durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. Esta iniciativa busca garantizar el traslado seguro y ordenado de los sanjuaninos hacia el Estadio del Bicentenario sin necesidad de utilizar la tarjeta SUBE ni abonar ningún monto de dinero.

La logística oficial contará con una flota de 100 colectivos gratuitos que partirán desde 23 puntos estratégicos distribuidos en distintos departamentos de la provincia. Los pasajeros interesados en asistir al evento únicamente deberán acercarse directamente a cualquiera de las paradas habilitadas para abordar las unidades sin realizar pagos previos.

Con el fin de agilizar la organización y facilitar la identificación de los recorridos, las autoridades dividieron las zonas de procedencia en cuatro grupos diferenciados por colores: Magenta, Verde, Cian y Amarillo. Cada sector agrupa a municipios específicos para optimizar el flujo vehicular hacia el predio donde se desarrollará la celebración.

Grupo Magenta (Capital y Rivadavia): las unidades partirán desde Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida desde calle Comercio, La Bebida desde calle Yornet y Marquesado en el Parador del Ciclista.

Grupo Verde (Chimbas y Albardón): los pasajeros podrán abordar los colectivos en Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

Grupo Cian (Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio): los puntos de partida estarán ubicados en Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

Grupo Amarillo (Rawson, Pocito y Sarmiento): el servicio saldrá desde Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

Respecto al cronograma operativo, los colectivos con destino al Estadio del Bicentenario circularán entre las 18 y las 22 horas. En cambio, los servicios de regreso hacia los distintos departamentos comenzarán a funcionar a partir de las 19 horas y se extenderán hasta la finalización del último espectáculo artístico de cada jornada.