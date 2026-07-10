La bahía de La Serena y Coquimbo busca atraer inversiones argentinas para impulsar una serie de proyectos vinculados al desarrollo náutico, turístico y logístico en uno de los principales puntos de conexión de la minería argentina con el océano Pacífico.

La iniciativa es promovida por las consultoras chilenas Urkan Innovación y Proyectos y AmixTechLab, que comenzaron la búsqueda de socios estratégicos para avanzar en obras de infraestructura costera, marinas recreativas, muelles turísticos y desarrollos inmobiliarios en distintos sectores de la conurbación chilena.

El proyecto adquiere especial relevancia para San Juan debido a que el Puerto de Coquimbo es considerado una de las principales alternativas de salida para los futuros embarques de cobre provenientes de grandes proyectos como.

Según explicaron los impulsores de la propuesta, el crecimiento esperado de la actividad minera tanto en Argentina como en la Región de Coquimbo abre una oportunidad para fortalecer la infraestructura de servicios y posicionar a la bahía como un polo estratégico del Pacífico Sur.

Entre las iniciativas planteadas figura la construcción de una marina recreativa en Coquimbo y el desarrollo de nuevos espacios para actividades turísticas, deportivas y científicas. También se analiza la posibilidad de construir un muelle turístico y pesquero que permita mejorar las condiciones operativas de los pescadores artesanales de la zona.

"Hemos iniciado la búsqueda de partners estratégicos e inversionistas para impulsar uno de los mayores procesos de desarrollo inmobiliario y náutico del borde costero de la bahía", señaló Maximiliano Morales, director ejecutivo de AmixTechLab.

Los promotores sostienen que el objetivo es consolidar un ecosistema que combine actividad portuaria, turismo, recreación, deporte náutico e inversión privada, aprovechando la creciente importancia que está adquiriendo el corredor bioceánico entre Argentina y Chile.

La propuesta también contempla intervenciones en sectores ubicados en Peñuelas, El Faro y la zona norte de La Serena, además de áreas cercanas al Puerto de Coquimbo.

Actualmente, el puerto chileno recibe más de una veintena de cruceros por temporada y constituye uno de los principales nodos logísticos del norte chileno. En paralelo, la Región de Coquimbo viene posicionándose como un punto estratégico para el desarrollo minero binacional debido al crecimiento de los proyectos de cobre ubicados en la cordillera de los Andes.

Los impulsores de la iniciativa consideran que la expansión de la actividad minera podría convertirse en un factor clave para atraer nuevas inversiones privadas y acelerar el desarrollo de infraestructura turística y portuaria en la bahía.