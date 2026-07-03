El partido de la Selección argentina de este viernes no solo concentrará la atención de los hinchas, sino que también modificará el funcionamiento de parte de la actividad comercial en San Juan. El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del Mundial, comenzará a las 19, cuando Argentina se enfrente a Cabo Verde. Ante ese escenario, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan dio a conocer cómo será la atención durante la jornada para que los vecinos puedan organizar sus compras con anticipación.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comercio Unidos de San Juan, explicó que "por el partido de la Selección queremos contar cómo va a funcionar la actividad comercial en la ciudad para que la gente pueda organizar sus compras". El objetivo, señaló, es que tanto clientes como comerciantes conozcan de antemano los horarios especiales previstos para este viernes.

Según detalló, los comercios de calle y los tradicionales atenderán de corrido hasta las 17. De esa manera, la mayoría de los locales cerrará sus puertas dos horas antes del inicio del encuentro para que comerciantes y empleados puedan seguir el compromiso de la Selección en el Mundial.

En el caso de las Galerías Unicentro, Galerías Central y Niko Calzados, Quiroga indicó que "la atención será reducida a partir de las 19". Así, estos espacios mantendrán parte de su actividad durante la tarde, aunque con un esquema especial desde el comienzo del partido.

Los centros comerciales y los shoppings, en cambio, no tendrán modificaciones y continuarán atendiendo en sus horarios habituales durante toda la jornada. De esa forma, quienes elijan realizar compras en esos espacios podrán hacerlo con normalidad pese al encuentro mundialista.

Por último, el presidente de la Cámara señaló que "el sector gastronómico va a trabajar con normalidad para que quienes quieran puedan disfrutar del partido". Bares, restaurantes y el resto de los locales del rubro mantendrán su funcionamiento habitual, por lo que se espera que muchos sanjuaninos elijan esos espacios para seguir el duelo entre Argentina y Cabo Verde, que pondrá en juego un lugar en los octavos de final del Mundial.

A su vez, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, aclaró que dependerá de la disposición de cada local modificar o no el horario de atención por el partido de la Selección.