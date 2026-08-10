El daño provocado por vehículos en la Pampa del Leoncito no desaparece con una lluvia ni se recupera en pocos años. Según explicó el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan determinaron que huellas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad pueden tardar entre 40 y 60 años en recuperarse. El último episodio, con una camioneta que dejó marcas de hasta 25 centímetros, podría tener un impacto todavía mayor, llegando hasta los 100 años.

“Los especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, que vinieron e hicieron el estudio, determinaron que era de 40 a 60 años, cuatro o seis décadas, la recuperación”, explicó Carbajal en radio Sarmiento al recordar un episodio anterior protagonizado por vehículos UTV.

El intendente advirtió que el caso más reciente presenta características diferentes. “En este caso creo que es mucho más porque, si ustedes ven el video, está todo el perfil de la cubierta de esta camioneta enterrado”, sostuvo.

Según relató, al recorrer el sector pudo comprobar personalmente la profundidad alcanzada por el vehículo. “Mis pies se hundían aproximadamente unos 25 centímetros”, afirmó.

El último episodio agravó el impacto

La situación volvió a encender las alarmas después de que una camioneta quedara atrapada dentro de la Pampa del Leoncito. El terreno se encontraba congelado y saturado de agua, lo que dificultó cualquier intento de retirar el vehículo sin generar nuevas marcas.

Carbajal también cuestionó las versiones que minimizaban el impacto. “Da un poco de bronca leer en redes sociales que no nos quejemos, que una lluvia más y se soluciona esto, y realmente no es así”, señaló.

“Ustedes pueden ver en los videos, está totalmente enlagunado”, agregó el intendente, quien insistió en que el daño debe analizarse teniendo en cuenta las características particulares del terreno.

Una recuperación que podría superar las décadas

El antecedente de las huellas de entre 10 y 15 centímetros permite dimensionar el problema. Si esas marcas requieren entre 40 y 60 años para recuperarse, el impacto producido por una camioneta que llegó a hundirse unos 25 centímetros podría demandar un período aún mayor.

“Imagínese esto. No soy técnico en la materia, pero calculo que va a superar ampliamente esta decena de años que estamos hablando. Cerca de 100 años, por lo menos, en recuperarse”, estimó Carbajal.

El intendente remarcó que la Pampa del Leoncito es un espacio único y que el daño no afecta solamente a un sector de tierra. “La Pampa es de todos y, de esta manera, entre todos la estamos destruyendo”, afirmó.

El caso volvió a poner en discusión la necesidad de reforzar los controles y las sanciones para proteger uno de los principales patrimonios naturales de San Juan.