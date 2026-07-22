Ante la llegada de las bajas temperaturas, Cáritas lanzó una campaña solidaria para recolectar frazadas y mantas en buen estado destinadas a personas y familias que atraviesan el invierno en condiciones de vulnerabilidad.

La iniciativa busca reunir elementos de abrigo que luego serán distribuidos entre quienes más los necesitan, con el objetivo de aliviar el impacto del frío en distintos sectores de la comunidad.

"Con la llegada de los días fríos, hay muchas personas y familias que están pasando frío y necesitan de nosotros", expresaron desde la organización al convocar a los sanjuaninos a sumarse a la campaña.

Las donaciones podrán acercarse hasta el próximo 28 de julio en la sede San Óscar Romero, ubicada en Güemes 936 Sur, entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital. La recepción se realiza de 8:30 a 12:30.

Desde Cáritas remarcaron que las frazadas y mantas deben encontrarse en buen estado para poder ser entregadas a quienes las requieran durante las jornadas más frías del invierno.

Además, destacaron que cada colaboración, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia para muchas familias. "Entre todos podemos tender una mano y hacer que nadie pase frío", señalaron.

Quienes deseen obtener más información sobre la campaña o colaborar de otra manera pueden comunicarse con la organización a través de sus canales habituales.