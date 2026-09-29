La Policía de San Juan reforzó los controles para desarticular las picadas ilegales y las concentraciones de motociclistas en distintos puntos de la provincia. Según explicó el jefe de la Unidad de Tránsito, comisario Ricardo Díaz, durante este año ya fueron radiados 1.500 vehículos más que en el mismo período de 2025, en el marco de una estrategia que apunta principalmente a detectar las infracciones más graves.

Díaz aclaró que las denominadas “picadas” no siempre pueden ser detectadas en el momento exacto en que se producen. Por eso, los operativos se concentran en los lugares donde los grupos suelen reunirse.

“Estas competencias las picadas, es decir, un vehículo al lado del otro, compitiendo en velocidad, nosotros casi nunca los detectamos”, explicó el comisario. Y agregó: “Cuando nosotros vamos aproximándonos, siempre se dispersan”.

Ricardo Díaz, comisario mayor jefe de la Dirección de Tránsito D7. (Foto DIARIO HUARPE)

El cambio en los controles

Ante esta situación, Tránsito trabaja mediante una estrategia de prevención activa, buscando los puntos donde se producen grandes concentraciones, principalmente de motos.

“Nosotros trabajamos mucho en la prevención activa, es decir, buscando los lugares donde se van reuniendo, donde producen gran concentración de motos”, señaló Díaz.

El funcionario explicó que, por la dificultad de detectar una picada en pleno desarrollo, muchas de las actas se realizan por otras infracciones vinculadas con la circulación de los motociclistas.

En ese sentido, destacó el crecimiento de los controles. Durante 2024 se labraron 20.400 actas de infracción en toda la provincia. En 2025 la cifra ascendió a 26.700, mientras que durante la primera mitad de este año ya se habían registrado más de 13.000 actas.

Pero el dato que, según Díaz, marca una diferencia es la cantidad de vehículos radiados.

“Este año estamos manteniendo la presencia, pero hacemos hincapié sobre todo en las infracciones más graves, en aquellas que producen los daños, las consecuencias más tristes, más fatales”, sostuvo.

Entre esas faltas mencionó la ausencia del casco en motociclistas, una infracción que puede derivar en la radiación del vehículo.

Dónde se concentran las motos

Uno de los principales obstáculos para la Policía es que los grupos no permanecen siempre en el mismo lugar. Díaz explicó que suelen buscar calles largas o sectores donde puedan desarrollar velocidad y que, con ayuda de las redes sociales y grupos cerrados de WhatsApp, pueden cambiar rápidamente de escenario.

Entre los lugares donde hubo intervenciones mencionó los alrededores del Estadio del Bicentenario, calle 11 en Pocito, la zona del embarcadero en Ullum y El Pinar, aunque aclaró que los puntos van cambiando.

“Siempre son esos lugares que eligen, pero también van mutando, se van cambiando mucho”, explicó.

Y agregó: “Con esto de las redes sociales, la tecnología, los grupos de WhatsApp cerrados, ellos se constituyen en un lugar y rápidamente mutan o se mueven hacia otro lugar, lo que hace que dificulta un poco nuestro trabajo”.

La diferencia entre correr en un lugar habilitado y hacerlo en la calle

Díaz también marcó una diferencia entre quienes practican actividades de velocidad o destreza en espacios preparados y quienes las realizan en la vía pública.

En San Juan existen lugares habilitados como el picódromo de Albardón y el autódromo, donde estas actividades pueden desarrollarse bajo determinadas condiciones.

“El problema principal es que afectan a terceros, y el uso de la vía pública que es de todos, eso es lo que nosotros debemos cuidar”, sostuvo.

Y remarcó: “Si les gusta la actividad, les gusta la velocidad, o les gusta la destreza, lo deben hacer en un escenario controlado, donde cuenten también con un seguro, cosa de que nadie más deba pagar las consecuencias de sus actos”.

La Policía, mientras tanto, continuará con los operativos en distintos puntos de la provincia. Díaz explicó que los agentes tampoco pueden instalar controles de manera improvisada, ya que deben contemplar la seguridad de los propios efectivos y de terceros.