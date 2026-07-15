Aunque muchas personas acostumbran a desenchufar únicamente los cargadores de celulares cuando no los utilizan, los especialistas en seguridad eléctrica aseguran que existe otro electrodoméstico que merece la misma atención: la tostadora.

Los electricistas explican que este pequeño aparato funciona mediante resistencias eléctricas que alcanzan altas temperaturas y cuyos componentes permanecen conectados a la red mientras el equipo sigue enchufado. Por ese motivo, recomiendan desconectarlo una vez finalizado su uso para reducir el riesgo de accidentes.

John Drengenberg, director de Seguridad del Consumidor de UL Solutions, señaló en distintas recomendaciones sobre seguridad doméstica que los pequeños electrodomésticos que generan calor, como las tostadoras, deberían desenchufarse cuando no están en funcionamiento. Según el especialista, esta sencilla práctica disminuye la posibilidad de daños ocasionados por sobretensiones, desperfectos internos o fallas eléctricas que pueden producirse incluso cuando el aparato permanece apagado, pero conectado a la corriente.

Otro aspecto que preocupa a los expertos es la acumulación de migas en el interior del electrodoméstico. Estos restos de pan pueden quemarse con el uso reiterado y, ante un desperfecto, favorecer la aparición de humo o incluso provocar un principio de incendio.

Los especialistas explican que no todos los electrodomésticos presentan el mismo nivel de riesgo. Aquellos que generan calor mediante resistencias eléctricas, acumulan residuos o permanecen conectados durante largos períodos requieren mayores cuidados para evitar incidentes.

Además de desenchufar la tostadora luego de utilizarla, recomiendan esperar a que se enfríe antes de guardarla, limpiar periódicamente la bandeja donde caen las migas y evitar colocar el aparato cerca de cortinas, repasadores, papeles u otros materiales inflamables.

Las recomendaciones también se extienden a otros pequeños electrodomésticos que funcionan con resistencias eléctricas o alcanzan altas temperaturas. Entre ellos se encuentran las pavas eléctricas, cafeteras, sandwicheras, freidoras de aire y planchitas para el cabello. Aunque muchos incorporan sistemas de seguridad, mantenerlos conectados de forma permanente incrementa el tiempo de exposición a posibles fallas eléctricas.

Por último, los expertos aconsejan revisar regularmente el estado de los cables y enchufes. Si presentan grietas, signos de desgaste o recalentamiento, lo más seguro es dejar de utilizarlos hasta reemplazarlos o repararlos, una medida preventiva que ayuda a reducir riesgos y prolongar la vida útil de los electrodomésticos.