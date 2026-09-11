La Fórmula 1 vuelve a tener a Madrid como escenario después de 45 años, pero el estreno del nuevo circuito Madring llega acompañado de una particular advertencia: es uno de los trazados que más respeto genera entre los pilotos.

Ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, el circuito tiene 5,47 kilómetros y 22 curvas. Combina sectores urbanos con zonas rápidas y espacios de escapatoria reducidos, una combinación que podría provocar una carrera marcada por accidentes, banderas amarillas y la presencia del auto de seguridad.

Los accidentes que encendieron las alarmas

El antecedente que más preocupa ocurrió durante un test oficial de Fórmula 3 realizado en agosto. El trazado registró 19 banderas rojas y varios accidentes importantes, una cifra que puso en evidencia la dificultad del circuito incluso antes de su estreno en la máxima categoría.

La cercanía de los muros es uno de los principales problemas. En varios sectores, las barreras regresan hacia la pista y dejan poco espacio para corregir una trayectoria cuando un auto pierde el control.

El piloto español Carlos Sainz, uno de los protagonistas del Gran Premio, anticipó que será uno de los grandes desafíos recientes de la Fórmula 1 y lo comparó con circuitos urbanos como Jeddah, Bakú y Macao.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez también fue contundente al describir sus sensaciones: “Diría que da miedo. Me recuerda un poco a Yeda”.

La curva que concentra todas las miradas

El gran símbolo del Madring es La Monumental, ubicada en la curva 12. Se trata de una sección de aproximadamente 550 metros, con un peralte máximo del 24% y hasta seis posibles trazadas.

Los autos podrán atravesarla a velocidades cercanas a los 300 km/h, mientras los pilotos deberán soportar grandes fuerzas y mantener una precisión extrema.

El nombre y la forma de la curva están inspirados en la histórica plaza de toros de Las Ventas, uno de los guiños del circuito a la identidad de Madrid.

Dónde se podrá adelantar

Aunque el trazado ofrece varios sectores rápidos, adelantar no será sencillo. Las principales oportunidades estarán en las curvas 1, 5, 13 y 17, donde los pilotos deberán realizar fuertes frenadas.

En la curva 5, por ejemplo, los monoplazas pasarán de unos 340 a 80 km/h, mientras que en la 13 deberán reducir de aproximadamente 300 a 140 km/h.

La recta principal tiene 523 metros y será otro de los puntos importantes para intentar ganar posiciones.

Un desafío nuevo para toda la parrilla

El Gran Premio de España 2026 se disputará a 57 vueltas, con un recorrido total cercano a los 307 kilómetros. El circuito también incluye dos túneles, cambios de desnivel y sectores estrechos que exigen una adaptación rápida.

La combinación de velocidad, muros cercanos y pocas escapatorias convierte al Madring en un escenario donde un mínimo error puede terminar contra las barreras.

Por eso, antes incluso de su debut oficial, el nuevo circuito madrileño ya consiguió algo poco habitual: generar respeto entre algunos de los pilotos más experimentados de la Fórmula 1.