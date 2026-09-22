El Gran Premio de Azerbaiyán será el primero de la temporada 2026 que se disputará un sábado, en lugar del tradicional domingo. La carrera se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en el circuito urbano de Bakú.

La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre con las primeras y segundas prácticas. El viernes 25 se realizarán la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera quedó programada para el sábado.

El motivo del cambio

La modificación se debe a que el domingo 27 de septiembre se conmemorará el Día del Recuerdo, una jornada de guarda nacional en Azerbaiyán. Durante esa fecha se recuerda a los soldados que murieron en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.

La jornada incluye homenajes religiosos en mezquitas, iglesias y sinagogas, además de minutos de silencio y muestras de respeto hacia los familiares y amigos de los caídos. Por este motivo, las actividades del Gran Premio debieron adelantarse.

No será el único sábado

El Gran Premio de Las Vegas también se disputará un sábado durante la temporada 2026. La carrera está programada para el 21 de noviembre en el circuito de Las Vegas Strip.

Desde que Las Vegas ingresó al calendario de la Fórmula 1, su Gran Premio se disputa los sábados. En 2024, además, Bahréin y Arabia Saudita también tuvieron carreras sabatinas debido al Ramadán.