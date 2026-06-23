La FIFA decidió retirarle la acreditación al periodista paraguayo Jorge "Chipi" Vera y dejarlo fuera de la cobertura oficial del Mundial 2026 luego de considerar que realizó ataques personales y comentarios despectivos contra autoridades del organismo y el árbitro salvadoreño Iván Barton.

La sanción se originó tras el partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D. Durante ese encuentro, el futbolista paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por una nueva normativa implementada por la FIFA que sanciona a los jugadores que se cubren la boca al dirigirse a rivales o árbitros. La decisión arbitral generó una fuerte polémica y provocó una dura reacción del comunicador.

Según informó la FIFA, Vera incurrió en "repetidos ataques personales y comentarios despectivos" dirigidos tanto al árbitro Iván Barton como a otros oficiales del ente rector del fútbol mundial. Como consecuencia, se resolvió la cancelación definitiva de su acreditación para el resto del torneo.

La medida implica que el periodista ya no podrá realizar coberturas relacionadas con el Mundial 2026 para el grupo de medios paraguayo al que representaba, ni ingresar a los estadios con funciones periodísticas.

Tras conocerse la decisión, el grupo ABC expresó su desacuerdo y consideró que la sanción resulta "extrema y desproporcionada" para una primera falta. Sin embargo, informó que acatará la resolución adoptada por la FIFA y por la empresa licenciataria del torneo.

Por su parte, Vera publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció que sus expresiones fueron un exabrupto y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. "Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo", afirmó el periodista, quien además pidió disculpas por sus declaraciones.

El caso se convirtió en uno de los episodios más comentados del Mundial 2026, al combinar una polémica expulsión dentro del campo de juego con una sanción inédita contra un periodista acreditado para cubrir la máxima cita del fútbol.