La estabilidad del tipo de cambio convive con un encarecimiento en moneda estadounidense que redujo el poder de compra local de los billetes verdes: entre octubre de 2025 y octubre de 2026, una canasta alineada con el IPC subió 25,6 % medida en dólares y una misma cantidad de divisas perdió 20,4 % de poder adquisitivo frente a esos bienes y servicios.

El fenómeno no responde a una caída del valor del dólar en sí, sino a que los precios internos avanzaron 33,1 % en ese período mientras el dólar oficial aumentó apenas 6 %. Al sintetizar esa paradoja, Nau Bernués, de CFA, resumió la sensación cotidiana con una pregunta directa: "Tenés los mismos dólares que hace un año y te alcanzan para bastante menos. ¿Cómo puede ser, si el dólar también subió?".

De acuerdo con el análisis del economista Esteban Guida, el Gobierno busca emplear el tipo de cambio como "ancla de precios" para moderar la inflación a partir de un dólar que crece por debajo de los precios domésticos. Sin embargo, advirtió que ese esquema "afecta seriamente la Cuenta Corriente externa, ya que incentiva las importaciones, en detrimento de las exportaciones", al tiempo que da señales de desgaste y se combina con bajas de aranceles y flexibilizaciones para importar bienes que apuntan a "disciplinar" precios internos bajo la disyuntiva de que o bajan los valores locales o ganan terreno los productores extranjeros.

Esa evolución también se refleja en el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central, que retrocedió de 91,6 en julio de 2025 a 80,7 el 11 de noviembre de 2026, pese a correcciones transitorias que no revirtieron la apreciación real. No obstante, Guida aclaró que "encarecerse en dólares no demuestra, por sí solo, que exista ‘atraso cambiario'", dado que la competitividad también depende de factores como la inflación internacional, la productividad, los precios de los socios comerciales y la sostenibilidad de las cuentas externas.

En el plano de los flujos financieros y los precios internos, Guida señaló que en 2026 la Inversión Extranjera Directa fue nula o negativa, mientras aumentaron los ingresos de divisas por colocaciones de deuda de provincias y grandes empresas, una oferta que ayuda a contener la cotización —en particular cuando el Banco Central no absorbe lo suficiente— aunque no necesariamente refleje mayor capacidad productiva ni deje de lado la suba de los servicios, que acumularon 33,8 % en lo que va de 2026 frente al 22,8 % de los bienes por el peso de tarifas y combustibles.

A su vez, vinculó la estrategia cambiaria con la búsqueda de "garantizar condiciones extraordinarias de rentabilidad a los capitales financieros" que sostienen la oferta de dólares para evitar una crisis de balance de pagos, pero alertó que defender una paridad mientras se pierden reservas, se deteriora el frente externo y suben los costos frente a la productividad puede agravar los desequilibrios y no reemplaza un programa más amplio de diversificación productiva, desarrollo industrial y agregado de valor.

La discusión también alcanza a los salarios, las comparaciones de largo plazo y el posicionamiento global: con el dólar estable, un ingreso medido en divisas puede verse más alto sin que crezca en igual medida su capacidad de compra interna, ya que el billete conserva su rol de reserva internacional pero rinde menos dentro del país.

En esa línea, el economista Diego Giacomini cuestionó en X el programa económico al señalar —en una lectura crítica del IPC del INDEC— una inflación acumulada en pesos del 354 % y del 170 % en dólares tras 35 meses, mientras un informe de la consultora Politike ubicó a la Argentina en el primer puesto mundial en inflación acumulada en dólares entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 y advirtió que mayores costos en dólares restan competitividad industrial y encarecen la producción local.