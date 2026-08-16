Este domingo 16 de agosto, Argentina celebra el Día del Niño, una jornada dedicada a las infancias que este año tendrá un condimento especial: coincidirá con el fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La fecha de celebración también tiene una particularidad. Desde 2025, el Día del Niño quedó establecido oficialmente para el tercer domingo de agosto de cada año, a través del Decreto 562/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Por qué cambió la fecha

Durante años, la celebración se realizó en distintos domingos de agosto. La modificación quedó formalizada en 2025 y permitió establecer una fecha fija para el festejo.

El decreto nacional señala que la tradición argentina busca promover la concientización sobre los derechos de los niños, además de incentivar actividades vinculadas con el entretenimiento y destacar el rol de las infancias en la sociedad.

Por esta nueva disposición, en 2026 el Día del Niño se celebra el domingo 16 de agosto, una fecha que coincide con el tercer domingo del mes.

Una celebración que nació hace décadas

El origen de la jornada en Argentina se remonta a 1960, cuando comenzó a impulsarse una celebración destinada a los niños. Con el paso de los años, la fecha quedó fuertemente vinculada con los encuentros familiares, los regalos y las actividades recreativas.

Sin embargo, el sentido de la jornada también está relacionado con la promoción de los derechos de la infancia.

A nivel internacional, la ONU estableció el 20 de noviembre como Día Universal del Niño, en relación con la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Argentina ratificó esa Convención y le otorgó jerarquía constitucional.

Un domingo dentro de un fin de semana largo

El Día del Niño no es un feriado nacional. En 2026, sin embargo, cae justo antes del feriado del lunes 17 de agosto, por lo que el calendario conformará un fin de semana largo.

Así, las familias tendrán tres días para organizar actividades, encuentros y festejos con los más chicos, en una jornada que combina tradición, recreación y el reconocimiento de los derechos de las infancias.