La próxima visita del papa León XIV a Argentina vuelve a poner en primer plano una de las instituciones religiosas más antiguas del mundo: el papado. Detrás de la figura del máximo representante de la Iglesia católica existe una historia de casi dos mil años, marcada por transformaciones políticas, sociales y religiosas. Sin embargo, una de las curiosidades menos conocidas es el verdadero origen de la palabra Papa, un término que inicialmente tenía un significado mucho más sencillo.

La denominación proviene del griego pápas, una expresión afectiva utilizada para referirse al padre o papá. Durante los primeros siglos del cristianismo, este término comenzó a emplearse como una forma de respeto hacia distintas autoridades religiosas, especialmente obispos y sacerdotes.

Con el paso del tiempo, su utilización fue restringiéndose hasta quedar asociada principalmente con el obispo de Roma, considerado por la tradición católica como el sucesor del apóstol Pedro.

A lo largo de la historia también circularon interpretaciones que atribuían la palabra Papa a distintas expresiones latinas. Una de las más difundidas señalaba que provenía de Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa "el que recibe la potestad del apóstol Pedro". Sin embargo, los estudios lingüísticos descartan esta explicación y reconocen su origen griego.

De San Pedro al nacimiento del papado

La historia de la institución se remonta a los primeros tiempos del cristianismo. Según la tradición católica, Jesús eligió al apóstol Pedro como fundamento de su Iglesia, otorgándole un lugar central entre sus seguidores.

Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador de Galilea que se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. La tradición sostiene que posteriormente llegó a Roma, donde murió durante las persecuciones contra los cristianos bajo el gobierno del emperador Nerón.

Su sepultura habría quedado ubicada en la colina Vaticana, lugar donde siglos después se construyó la basílica de San Pedro.

Durante las primeras etapas, los responsables de la comunidad cristiana de Roma no contaban con las estructuras institucionales ni con la influencia política que posteriormente alcanzaría el Vaticano.

La transformación comenzó a profundizarse durante el siglo IV, especialmente después del Edicto de Milán del año 313, cuando el emperador Constantino reconoció la libertad de culto para los cristianos dentro del Imperio romano.

A partir de entonces, la Iglesia inició un proceso de expansión y consolidación que convirtió progresivamente al obispo de Roma en una figura de creciente autoridad religiosa.

El descubrimiento bajo la basílica de San Pedro

Uno de los episodios más importantes de la historia moderna del Vaticano ocurrió durante el pontificado de Pío XII, cuando comenzaron excavaciones arqueológicas bajo la basílica de San Pedro.

Los trabajos, iniciados a fines de la década de 1930, permitieron descubrir una antigua necrópolis romana y estructuras funerarias vinculadas con los primeros siglos del cristianismo.

Entre los hallazgos se encontraron inscripciones y restos óseos que fueron estudiados durante años para determinar su posible relación con la sepultura del apóstol Pedro.

En 1950, Pío XII anunció que las investigaciones habían permitido identificar el lugar tradicionalmente reconocido como la tumba de San Pedro. Aunque la atribución de los restos continúa siendo objeto de discusión arqueológica, el descubrimiento constituyó un acontecimiento histórico para la Iglesia católica.

La influencia de los papas en la historia argentina

La relación entre el papado y Argentina tuvo capítulos decisivos durante el siglo XX. Uno de los más importantes ocurrió en 1978, cuando Juan Pablo II intervino para facilitar una salida diplomática al conflicto entre Argentina y Chile por el canal Beagle.

La mediación impulsada por el Vaticano, mediante la participación del cardenal Antonio Samorè, contribuyó a evitar un enfrentamiento armado entre ambos países.

Años después, Juan Pablo II protagonizó dos visitas históricas a Argentina. La primera se desarrolló en junio de 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando llegó con un mensaje de paz en medio del conflicto bélico.

Su segunda visita ocurrió en 1987 y reunió a multitudes en distintas actividades religiosas, consolidando su vínculo con la comunidad católica argentina.

Otro momento trascendental llegó el 13 de marzo de 2013, cuando el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa y adoptó el nombre de Francisco.

Su designación representó un acontecimiento inédito: se convirtió en el primer pontífice latinoamericano de la historia y en el primer jesuita en ocupar ese cargo.

León XIV y una nueva etapa para la Iglesia

La figura del Papa también experimentó importantes transformaciones a lo largo de los siglos. Mientras que durante buena parte de su historia ejerció autoridad territorial y política, en la actualidad su influencia internacional está vinculada principalmente con cuestiones religiosas, sociales, humanitarias y diplomáticas.

Los pontífices modernos tuvieron participación en debates relacionados con la paz, los derechos humanos, la pobreza, las migraciones y los principales conflictos internacionales.

En este contexto, la visita de León XIV a Argentina representa un nuevo capítulo en la relación histórica entre el Vaticano y el país.

Más allá de las transformaciones institucionales, la palabra Papa conserva su significado original relacionado con la figura paterna, aunque actualmente identifica al máximo representante de la Iglesia católica y a una de las autoridades religiosas de mayor proyección internacional.