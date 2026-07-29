Por un camionero de Sarmiento, se destapó una red de venta ilegal de carnet

Un transportista domiciliado en el departamento Sarmiento evito ir a juicio oral tras recibir el beneficio de la suspension de juicio a prueba por un lapso de dos años. El fallo dictado por las autoridades judiciales resolvio otorga esta medida alternativa a favor del sujeto que se encontraba acorralado por circular con documentacion apocrifa. Para cerrar la causa, el implicado tendra que cumplir estrictas pautas de conducta que incluyen abonar la suma de 1.200.000 pesos y realizar 50 horas de tareas comunitarias en favor del municipio local.

El procedimiento que parecia ser una resolucion habitual por falsificacion de credenciales tomo un giro inesperado durante la declaracion del imputado. Lo que arrancó como una causa individual termino encendiendo las alarmas de los investigadores al quedar expuesto el verdadero impacto del caso y la modalidad utilizada para acceder al carnet fraguado.

Un mercado clandestino al alcance de todos

Al explicar el origen del registro de conducir apocrifo, el camionero confesó el mecanismo empleado para conseguir la credencial mediante una plataforma digital de alcance nacional dedicada a la falsificacion de instrumentos publicos. El involucrado detallo el funcionamiento de la pagina al manifestar que la plataforma "no se limitaba a licencias de conducir, sino que funciona como una suerte de gestoría paralela donde se ofrece un catálogo completo de documentos personales".

En ese mismo sentido, la declaracion del conductor puso en evidencia el amplio abanico de servicios ilegales que promociona el sitio en linea. El testimonio señalo que "entre los trámites ilegales que promocionan se encuentran pasaportes, Documentos Nacionales de Identidad (DNI), cédulas verdes del automotor, entre otros".

La impunidad en la red convencional

Fuentes ligadas a la investigacion confirmaron de inmediato la veracidad de la pista aportada por el transportista. El aspecto que mas asombro a los pesquisas radica en que la plataforma opera a plena luz del dia en la red convencional, sin necesidad de recurrir a la internet profunda para concretar las transacciones de instrumentos falsificados.

Desde el fuero judicial argumentaron la impunidad del sistema al senalar que "se trata de una página que tenía hasta el inicio de 'www.'". Esta constatacion de las autoridades judiciales remarco la libertad con la que la red de falsificadores ofrece todo tipo de papeles oficiales en la superficie de la web.

Salto a la órbita de la Justicia Federal

Ante la gravedad del hecho descubierto y considerando que la falsificacion de documentos oficiales como el DNI o el pasaporte excede la competencia local, las autoridades confirmaron el rumbo que tomara el expediente. La emision irregular de credenciales de alcance nacional requiere de una indagatoria de mayor escala para desarticular la red que opera en el pais.

Por tal motivo, una vez cerrado el beneficio de la probation acordado para el chofer de Sarmiento, la causa junto a todo el material probatorio reunido pasara formalmente a manos de la Justicia Federal. Los jueces nacionales continuaran con el rastreo de la estructura digital que comercializa credenciales apocrifas a nivel republicano.