Por unanimidad, rechazaron el pedido de juicio político contra Marcelo Lima

El poder legislativo sanjuanino desestimó el procedimiento impulsado contra el integrante del máximo tribunal provincial. La resolución se concretó mediante la votación favorable de la totalidad de los miembros de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, quienes respaldaron lo determinado en la fase de análisis previa por los integrantes de la Comisión Investigadora.

El cuestionamiento original se centraba en un presunto vínculo de cercanía afectiva entre el magistrado y el integrante de la cámara civil Sergio Rodríguez. Esa situación, según los argumentos del impulsor de la medida, el letrado Nicolás Fiorentino, requería que la autoridad judicial se excusara de presidir el Jury cuando se evaluaba una acusación contra Rodríguez.

La discrepancia surgió a raíz de un trámite previo librado en el Jury contra los magistrados Sergio Rodríguez, Juan Carlos Pérez y la titular del fuero Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, expediente desestimado sin disidencias bajo la conducción de Lima. Posterior a esa resolución, el denunciante atribuyó un incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haberse apartado de las deliberaciones.

Desestimación de la prueba de cercanía

La recolección de antecedentes determinó que el supuesto vínculo personal no quedó acreditado en la causa. Según la información difundida por el medio 0264 Noticias, los legisladores determinaron la ausencia de evidencias contundentes para dar curso al proceso de destitución.

El análisis contempló los periodos compartidos entre los años 2003 y 2007, momento en que se registraba el desempeño en la vicegobernación y en la titularidad de la Cámara de Diputados, acompañado por el funcionario en el rol de secretario Administrativo del organismo legislativo, sumado al paso por el municipio capitalino donde ejercieron roles de intendente, secretario de Gobierno y asesor.

Cierre del trámite legislativo

Las conclusiones técnicas determinaron que la coincidencia en funciones de la administración pública respondió estrictamente a responsabilidades laborales y funcionales, imposibilitando su consideración como una manifestación de afecto o trato personal íntimo.

El expediente había tomado estado formal en el cuerpo examinador hacia finales de julio, dando inicio al período legal de 40 días para la recolección de información y evaluación final. El procedimiento concluyó con la emisión del dictamen negativo emitido por los 5 integrantes de la comisión, postura ratificada luego en el recinto para desestimar definitivamente el planteo.