Los porteros autoconvocados de San Juan alcanzaron un acuerdo con el Gobierno provincial luego del reclamo que impulsaron por mejoras salariales y laborales. Según confirmó Ricardo Santana, portero de la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano de Jáchal y uno de los referentes del movimiento, en Radio Sarmiento, el entendimiento incluye un aumento del 3%, el pase progresivo de contratados a planta permanente y nuevos beneficios para el sector.

Santana explicó que el acuerdo surgió luego de una serie de reclamos encabezados por trabajadores de servicio de distintas escuelas de la provincia, quienes solicitaron una recomposición salarial, recategorizaciones y la regularización de empleados contratados.

“Esto ha sido un consenso. Hemos consensuado con el Gobierno; nos abrieron las puertas después de la huelga donde todo el personal de servicio de San Juan se manifestó por un salario digno, una recategorización y el pase a planta de contratados”, señaló.

Entre los puntos acordados figura un incremento salarial del 3% que impactará en el aguinaldo y el sueldo correspondiente a junio. Además, Santana indicó que desde la próxima paritaria los porteros recibirán los mismos porcentajes de aumento que el resto de los empleados de la administración pública.

“Lo que se acuerde en la paritaria del 25 de junio irá directamente al básico de los porteros. Esto es algo que antes no pasaba, porque recibíamos un porcentaje menor de lo que arreglaban otros sectores”, explicó.

Recategorización y pase a planta

Otro de los puntos destacados por los trabajadores fue la recategorización del personal de planta permanente. Según detalló Santana, se acordó que los empleados subirán dos categorías antes de fin de año, una medida que impactará especialmente en quienes se encuentran próximos a jubilarse.

Además, se estableció el compromiso de continuar con nuevas recategorizaciones cada dos años.

En cuanto a los contratados, el acuerdo contempla un pase progresivo a planta permanente durante este año, priorizando a quienes cuentan con mayor antigüedad dentro del sistema educativo.

También se definió que los trabajadores contratados cobrarán en las mismas fechas que los empleados públicos y recibirán los aumentos salariales acumulativos hasta fin de año. A su vez, se analiza el otorgamiento de un plus o beneficio similar al aguinaldo para diciembre.

Reclamo sin respaldo gremial

Durante la entrevista, Santana cuestionó el rol de los sindicatos que representan al sector y aseguró que los porteros iniciaron la protesta sin acompañamiento gremial.

“Nos hemos sentido abandonados, injuriados, calumniados y estafados porque estos gremios lo único que hacen es sacarnos plata y para pelear nuestro sueldo en ningún momento estuvieron al lado nuestro”, afirmó.

Luego del conflicto, indicó que el gremio Suoem recibió al sector y será quien los represente en las próximas discusiones paritarias.

Además, los trabajadores continúan gestionando otros reclamos, entre ellos el reconocimiento de ítems vinculados a insalubridad, presentismo y cuidado de enfermos, beneficios que, según señalaron, estaban contemplados en una ley de 2013 pero no fueron incorporados al sector.

“Por primera vez en la historia de San Juan un portero levantó la voz y fuimos escuchados. De ahora en adelante nos van a tener en cuenta porque somos esenciales en las escuelas”, cerró Santana.