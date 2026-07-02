La ciudad de Toronto fue testigo de un choque de colosos que tuvo todos los condimentos de una final anticipada. Portugal y Croacia se midieron por los 16avos de final del Mundial 2026 en un partido que comenzó con dominio luso pero que, con el correr de los minutos, se transformó en una verdadera batalla táctica donde el VAR fue protagonista.

Tras un primer tiempo cerrado, donde Livakovic ahogó el grito de Bruno Fernandes en el arranque, la tormenta llegó en el complemento. Fue Ivan Perisic quien, a los 52 minutos, aprovechó una desatención defensiva para poner a los "Fuegos" en ventaja.



La respuesta de Portugal no se hizo esperar: tras una revisión del VAR por un agarrón en el área, Cristiano Ronaldo tomó la responsabilidad desde los doce pasos a los 67 minutos y sentenció el 1-1, en un momento donde el partido se había vuelto un ida y vuelta electrizante.

El tramo final fue pura adrenalina. A los 80 minutos, la frustración de Cristiano Ronaldo quedó expuesta al ser reemplazado por Ruben Neves, mientras el astro portugués abandonaba el campo visiblemente molesto.

Con Portugal volcado al ataque, fue Gonçalo Ramos quien, a los 90+3 minutos, se elevó más alto que nadie para conectar un cabezazo implacable tras un centro de Rafael Leao, desatando la locura portuguesa con el 2-1.

Sin embargo, el drama no terminó ahí. En el tiempo de descuento, a los 90+12 minutos, Joško Gvardiol parecía forzar el alargue tras una arremetida heroica, pero el VAR intervino para anular el 2-2 por un roce previo de Igor Matanovic que dejó la jugada en fuera de juego. Con el pitazo final, Portugal selló su boleto a los octavos de final, donde ahora deberá medir fuerzas frente a una España que viene de golear 3-0 a Austria.

Con este resultado, habrá un clásico ibérico imperdible, Portugal contra España en octavos de final, el próximo lunes 6 de julio.







