Croacia viene ganando por 1 a 0 en el segundo tiempo en el Estadio Toronto por el cruce de 16avos de final del Mundial 2026. Croacia mostró las garras en el inicio del complemento. Mateo Kovacic se quedó con la pelota en una jugada sucia, ingresó al área y sacudió un remate que se desvió en un rival para terminar en el córner. De ese balón detenido, llegó otro disparo de Nikola Vlasic que salió al lado de un palo.

Ivan Perisic aprovechó una desatención defensiva rival para abrir el marcador en Canadá.

Después del gol anulado a Cristiano Ronaldo a los 65 minutos, donde era fuera de juego, hubo un llamado del VAR para revisar una jugada en el área croata. Por un agarrón de Nikola Vlasic a Renato Veiga a la salida de un córner, el árbitro cobró penal. Lo ejecutó Cristiano Ronaldo y ahora el marcador quedó 1 a 1 y otra vez, igualado.

Desarrollo del Primer Tiempo

A los 3 minutos de iniciar el partido, Bruno Fernandes forzó una atajada a quemarropa del arquero y, en el rebote, tampoco pudo marcar el primer gol y Livakovic hizo una tremenda atajada.

Portugal corta los caminos a Croacia y domina el partido. Los lusos llegan a las coberturas defensivas sin mayores problemas, pero todavía les cuesta plasmar la posesión en ataques claros al arco rival, luego del intento de Bruno Fernandes.

Renato Veiga aprovechó un centro de Nuno Mendes desde el córner derecho para ejecutar un cabezazo a la carrera que se perdió por encima del travesaño.

A Croacia le sienta mejor este parate porque fue superado en todas las líneas, mientras que a Portugal le detiene el envión del arranque.

Portugal comenzó a perder frescura en los metros finales ante una Croacia que evita tomar riesgos en Canadá.

La Previa

Por un lado, el conjunto luso llega a esta instancia de eliminación directa tras una fase de grupos marcada por la irregularidad: un empate ante el Congo, una goleada contundente por 5-0 frente a Uzbekistán y un cierre en cero frente a Colombia. El equipo busca recuperar la eficacia ofensiva que demostró en su segunda presentación.

En tanto, los balcánicos arriban con la moral en alza. Tras caer ante Inglaterra en el debut, el equipo de Zlatko Dalić supo reponerse con victorias consecutivas frente a Panamá y Ghana. La jerarquía de Luka Modrić y Mateo Kovačić en el medio campo sigue siendo el eje sobre el que gira el sueño croata de avanzar.

Aunque se trata por primera vez de un enfrentamiento mundialista, la historia reciente entre ambos sugiere un equilibrio absoluto. Se han cruzado en diez ocasiones, con una clara hegemonía lusa de siete triunfos, dos empates y una sola victoria croata. El último antecedente oficial fue en la UEFA Nations League 2024, donde firmaron un empate 1 a 1.

El resultado de este partido, jugará en octavos frente a España, quien venció por 3 a 0 a Austria.

Por otro lado, este mundial será el último de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa.

Trayecto mundialista de Ronaldo con Portugal

231 partidos

145 goles

46 asistencias

25 encuentros jugados en Mundiales

10 gritos en Copas del Mundo

3 títulos (Eurocopa 2016, UEFA Nations League 2019 y UEFA Nations League 2025)

Formaciones

Portugal: Diogo Costa; Rúben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Rafael Leao, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo (capitán). DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo; Mateo Kovacic, Luka Modric (capitán), Nikola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.







