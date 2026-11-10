Posibles lluvias, viento y calor: el tiempo para este martes en San Juan

La jornada en la ciudad de San Juan se presenta con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas respecto a los días previos. El organismo oficial anunció que la temperatura máxima alcanzará los 31º, mientras que la mínima se ubicará en los 20º durante las primeras horas del día.

Para la mañana se prevé la ocurrencia de chaparrones aislados con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. Las condiciones de inestabilidad irán acompañadas por un incremento en la nubosidad que cubrirá gran parte del territorio provincial de forma intermitente.

El viento del sector sur será el gran protagonista de la tarde con velocidades constantes de hasta 31 kilómetros por hora. El reporte oficial advierte sobre la llegada de ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, lo que generará un paulatino descenso térmico.

Hacia la noche el cielo se mantendrá parcialmente nublado pero las probabilidades de lluvias disminuirán de forma definitiva en toda la región capitalina. El ambiente se presentará mucho más fresco y ventoso con una temperatura que rondará los 24º para el cierre del martes.