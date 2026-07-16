La preocupación crece entre los habitantes de Barrio Alto Valle, en Zonda, por el estado de un poste ubicado sobre la calle donde funciona una escuela especial. Según denunciaron vecinos, la estructura presenta un importante deterioro y estuvo a punto de desplomarse, por lo que decidieron intervenir de manera preventiva mientras aguardan una respuesta de las autoridades.

José, uno de los vecinos del lugar, contó a DIARIO HUARPE que el reclamo fue realizado hace más de un mes, cuando también advirtió sobre problemas en la luminaria instalada en el mismo poste. "Lo amuré con un vecino porque se venía abajo", relató al explicar que ambos colocaron un palo como sostén improvisado para evitar que la estructura cediera.

De acuerdo con su testimonio, el poste ya se encontraba flojo desde hace semanas y el paso del tiempo agravó la situación. Además, indicó que anteriormente también se desprendió parte de la luminaria adherida a la estructura.

Un riesgo para vecinos y estudiantes

El poste se encuentra en una zona transitada de Barrio Alto Valle y muy cerca de una escuela de Educación Especial, lo que incrementa la preocupación de quienes viven en el lugar. Los vecinos temen que una eventual caída pueda provocar daños materiales o incluso poner en riesgo la integridad física de peatones y automovilistas.

Mientras esperan una solución definitiva, decidieron sostener el poste con un soporte de madera para impedir que se desplome.

Esperan una pronta respuesta

Los frentistas solicitaron una intervención urgente para reemplazar o reparar la estructura antes de que ocurra un accidente. Aseguran que la situación ya fue informada oportunamente, pero hasta el momento no hubo trabajos para solucionar el problema.

El temor es que las ráfagas de viento o el paso de nuevos temporales terminen por derribar el poste, agravando una situación que, según sostienen los vecinos, podría haberse evitado con una respuesta a tiempo.