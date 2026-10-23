Postergaron hasta noviembre la apertura de sobres por la Ruta 40 Norte

La licitación para transformar en autovía un sector de la Ruta Nacional 40 Norte sufrió una modificación en su cronograma. La apertura de sobres, prevista para este viernes 23 de octubre, fue postergada hasta el próximo 6 de noviembre, a pedido de las empresas interesadas en participar del proceso.

El proyecto comprende aproximadamente 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco, en Chimbas, y calle Rawson, en Albardón. Se trata de una de las obras viales impulsadas por el Gobierno de San Juan para mejorar la circulación y la seguridad en ese corredor.

El llamado a licitación se había realizado el 13 de octubre. Con la extensión del plazo, las firmas contarán con dos semanas adicionales para completar y presentar sus propuestas técnicas y económicas.

Una obra de casi $85.000 millones

La intervención tiene un presupuesto oficial cercano a los $85.000 millones y un plazo de ejecución previsto de 915 días corridos, equivalente a aproximadamente dos años y medio.

El proyecto contempla la construcción de una autovía con cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, separados por una barrera central de hormigón. También incluye colectoras a ambos lados, ramas de ingreso y egreso, una bicisenda y cruces a distinto nivel para mejorar la conexión con las calles transversales y las zonas urbanas cercanas.

Entre las obras previstas se encuentran cuatro puentes: uno sobre el río San Juan y otros en los cruces con las calles José Ignacio de la Roza, avenida Sarmiento y calle Rawson. Además, se proyectan tres estructuras de bajo perfil para el paso de vehículos.

La adjudicación, prevista para noviembre

La postergación también puede incidir en el calendario de las siguientes etapas del proceso. Una vez realizada la apertura de sobres, la comisión evaluadora deberá analizar la documentación y las propuestas presentadas antes de avanzar con la adjudicación.

El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, había señalado que la intención oficial era adjudicar la obra durante noviembre. El cumplimiento de ese objetivo dependerá de los plazos que demande la evaluación de las ofertas.

Antes de la prórroga, las estimaciones oficiales apuntaban a que los trabajos podrían comenzar en diciembre, aunque esa fecha quedará sujeta al avance del procedimiento administrativo.

La obra forma parte del plan de mejoras de la Ruta 40 Norte. En paralelo, el Gobierno provincial avanza con la evaluación de las seis ofertas presentadas para el tramo de 28 kilómetros entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal.