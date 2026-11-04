El Gobierno nacional postergó hasta el 21 de diciembre la apertura de ofertas para la privatización de Belgrano Cargas y flexibilizó los requisitos para las empresas interesadas. La medida, formalizada mediante la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, responde a los pedidos de prórroga de posibles oferentes que necesitaban más tiempo para inspeccionar las vías y evaluar las inversiones. Para San Juan, la definición es estratégica: dentro del paquete de la línea San Martín se juega la suerte del ramal Albardón-Jáchal, el tramo de 175 kilómetros que podría convertirse en la vía de salida del cobre sanjuanino hacia los puertos de Rosario.

La flexibilización de los pliegos apunta a ampliar la participación de consorcios. Los oferentes podrán acreditar solvencia y liquidez a través de hasta dos socios financieros, y para competir por varias líneas no será necesario sumar los montos de experiencia técnica, sino que bastará con el mayor de ellos. También se admitió la figura de un socio técnico con una carta de intención de un contratista, lo que abre la puerta a empresas que no tienen trayectoria ferroviaria propia pero sí capacidad de ejecución.

El ramal que espera San Juan

La inclusión del tramo Albardón-Jáchal en la licitación de la línea San Martín fue el resultado de gestiones del Gobierno provincial. El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, había explicado en agosto a DIARIO HUARPE que el objetivo fue evitar que el ramal quedara dentro de la línea del antiguo Belgrano, donde tendría menor atractivo para los inversores. El desafío técnico es el retrochado: las vías fueron construidas con trocha angosta y deben adaptarse a la trocha ancha del San Martín.

El plan logístico contempla dos nodos de transferencia. La estación Jáchal recibirá la producción del distrito Vicuña a través de la Ruta 150, mientras que Cañada Honda concentrará la carga de Los Azules y El Pachón. Desde allí, la carga viajará por la línea San Martín hasta el puerto de Rosario, que ya fue utilizado por Bajo de la Alumbrera para exportar concentrado de cobre.

Los interesados y el contexto

Según pudo saber este diario, por el ramal ya mostraron interés gigantes del sector como Techint, el grupo Benito Roggio y Grupo México, aunque este último se retiró del proceso por discrepancias con el modelo de acceso abierto. La expectativa oficial es que la inversión pueda complementarse con los beneficios del RIGI para facilitar el desarrollo de la infraestructura.

La postergación de la licitación le da más tiempo a los oferentes, pero también retrasa la definición de una obra que San Juan viene reclamando desde hace décadas. Para la minería, el tren no es un capricho: con el crecimiento de proyectos como Vicuña, Los Azules y El Pachón, la provincia necesitará mover grandes volúmenes de concentrado de cobre y el ferrocarril es la alternativa más económica y sustentable frente al transporte automotor. La definición de diciembre será clave para saber si esa oportunidad logística finalmente se concreta.

Una espera que ya lleva más de un siglo

El tren que unió San Juan con Jáchal. (Foto: Gentileza).

La historia del ferrocarril a Jáchal es tan larga como la espera por su reactivación. En 1886, el Senado de la Nación sancionó una ley que destinó 35.000 pesos para estudiar la línea férrea entre San Juan y Jáchal. Sin embargo, la construcción del ramal recién comenzó en 1921 y finalizó en 1931, con una trocha angosta que lo diferenciaba de la red principal. El tren llegó al norte de la provincia 46 años después que a la capital, y lo hizo en un contexto donde el modelo agroexportador priorizaba la Pampa Húmeda por sobre las economías regionales.

El terremoto de 1944 deterioró seriamente las vías y los servicios de pasajeros comenzaron a caer en la década del 50. Para entonces, estaciones como Albardón ya se habían reconvertido en nodos de carga para productos mineros y vitivinícolas. Las formaciones dejaron de circular entre Albardón y Jáchal en 1984 y el servicio cesó por completo en el año 2000. Ahora, más de un siglo después de aquella ley fundacional, la licitación del Belgrano Cargas vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que el cobre sanjuanino tenga, finalmente, su salida ferroviaria.