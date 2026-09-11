Cuando aparece el antojo de algo dulce, una preparación sencilla puede convertirse en una buena opción para la merienda o el postre. El postre helado con galletitas de agua combina capas suaves de galletitas con una crema de dulce de leche y queso crema, y se prepara sin necesidad de encender el horno.

La receta es fácil, económica y permite incorporar distintos ingredientes para darle un toque personal. Para que quede firme y cremoso, solo hay que respetar algunos pasos clave y dejarlo enfriar durante al menos cuatro horas. (Todo Noticias)

Los ingredientes para preparar el postre

Para esta preparación se necesita un paquete de galletitas de agua, 500 mililitros de leche, 200 gramos de dulce de leche, 250 gramos de queso crema, 100 mililitros de crema de leche y esencia de vainilla a gusto.

Además, se pueden sumar ingredientes opcionales para decorar, como cacao en polvo, chocolate rallado o frutos rojos y otras frutas frescas.

Cómo preparar el postre helado

El primer paso consiste en remojar las galletitas de agua en la leche durante unos segundos. Es importante que queden blandas, pero sin llegar a desarmarse.

En otro recipiente se debe preparar la crema. Para eso, hay que mezclar el dulce de leche con el queso crema, la crema de leche y unas gotas de esencia de vainilla hasta conseguir una preparación homogénea y cremosa.

Luego comienza el armado. En un molde rectangular se coloca una capa de galletitas remojadas y, por encima, una capa generosa de crema. El procedimiento se repite hasta completar el molde y se termina con una capa de crema.

Antes de llevarlo al frío, se puede decorar con cacao en polvo, chocolate rallado o frutas frescas. Finalmente, el postre debe ir al freezer durante al menos cuatro horas, hasta que quede firme y bien frío.

El secreto para que quede cremoso

Uno de los puntos más importantes está en el remojo de las galletitas. No deben permanecer demasiado tiempo dentro de la leche porque podrían desarmarse y hacer que las capas pierdan consistencia.

También se recomienda utilizar un dulce de leche de buena calidad y mantener el queso crema bien frío. Estos detalles ayudan a conseguir una mejor textura en el relleno.

Opciones para cambiar la receta

La preparación permite varias modificaciones. Se pueden agregar frutillas o frutos rojos entre las capas, nueces o almendras picadas para aportar algo crocante, o utilizar café o licor en lugar de leche para remojar las galletitas.

Otra alternativa es incorporar chocolate amargo rallado, que aporta un contraste de sabor frente al dulzor del dulce de leche.

Cuánto dura en el freezer

Una vez preparado, el postre puede conservarse hasta una semana en el freezer, siempre que esté bien tapado para evitar que absorba olores de otros alimentos.

Para servirlo, lo recomendable es retirarlo aproximadamente 10 minutos antes, de modo que la crema recupere una textura más suave y sea más fácil cortar las porciones.