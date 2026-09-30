Precios bajos y más horas abiertos, la competencia de los comercios chinos

El crecimiento de los comercios conocidos como “chinos” en San Juan genera cambios en la dinámica comercial y suma un nuevo elemento de competencia para los negocios locales. Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), analizó la situación durante una entrevista en Te lo Tengo que Decir!, de HUARPE TV, y señaló que estos establecimientos cuentan con algunas características que les permiten competir por los consumidores.

Al referirse al avance de este tipo de comercios en la provincia, Moral mencionó los precios bajos y los horarios extendidos como dos de los aspectos que diferencian a estos negocios. “La competencia puede estar en el hecho de que tienen los precios bajos y tienen más horas abiertas”, sostuvo la dirigente gremial.

Según explicó, la posibilidad de permanecer abiertos durante más tiempo puede permitirles captar consumidores en horarios en los que otros comercios no atienden, incluso durante la siesta. Moral señaló que esta modalidad puede tener incidencia en determinados momentos del día, aunque consideró que la decisión de compra está condicionada principalmente por la situación económica de los consumidores.

El precio como factor de competencia

Moral también hizo referencia a los productos que se comercializan en estos establecimientos y planteó que, en determinados casos, los consumidores priorizan el precio por sobre otros aspectos. “Uno cuando paga menos por calidad”, señaló al referirse a las diferencias que, según su apreciación, pueden encontrarse entre algunos productos.

En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de acceder a artículos a menor precio puede resultar atractiva para quienes buscan determinados productos para el hogar o regalos y no consideran prioritaria la calidad. La dirigente gremial aclaró, sin embargo, que no considera que la expansión de estos comercios sea el único factor que explique la situación del comercio sanjuanino.

Menos capacidad de compra

Para Moral, uno de los principales problemas que atraviesa actualmente al sector es la reducción de la capacidad de compra de los trabajadores. En la entrevista sostuvo que las familias modificaron sus hábitos y redujeron adquisiciones que anteriormente realizaban con mayor frecuencia.

“Creo que no mueve mucho que si voy a comprar o no voy a comprar, porque la decisión de la compra está no solamente en la necesidad, primero, sino segundo, en la posibilidad económica”, explicó.

La secretaria general del SEC también mencionó los impuestos y el costo de los alquileres como otros factores que afectan a los comerciantes y a quienes buscan iniciar un emprendimiento. A esto sumó el crecimiento de las ventas online, una modalidad que, según señaló, también está modificando los hábitos de consumo.

Controles durante el Día del Empleado de Comercio

Moral también relató que durante el último Día del Empleado de Comercio, el sindicato realizó controles en establecimientos que permanecieron abiertos para verificar la situación de los trabajadores.

Según contó, varios de los comercios conocidos como “chinos” permanecieron cerrados durante esa jornada. En uno de los locales que abrió sus puertas, indicó que quienes estaban atendiendo eran sus propios dueños.

La dirigente destacó que, en esos casos, el objetivo del sindicato fue verificar que los empleados no fueran obligados a trabajar durante la jornada correspondiente al sector.

El escenario planteado por Moral combina así distintos factores que atraviesan al comercio sanjuanino: la presencia de nuevos competidores, la búsqueda de precios más bajos, los cambios en las modalidades de compra y una menor capacidad de consumo por parte de los trabajadores.