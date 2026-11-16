Argentina volvió a encarecerse en dólares durante agosto con una suba del 0,7%, aunque logró abaratar su posición relativa un 0,3% frente al promedio de América Latina, ubicándose actualmente un 1,7% por debajo del nivel general de precios de la región, según reveló el último Índice Mensual de Precios Relativos elaborado por la fundación Fundar.

De acuerdo con el informe técnico, el repunte local en moneda dura interrumpió una racha de dos meses consecutivos de abaratamiento y respondió directamente a la dinámica entre precios internos y tipo de cambio: en agosto, la inflación en pesos fue del 1,7%, mientras que el tipo de cambio oficial aumentó un 1%.

Sin embargo, el resto de América Latina experimentó un encarecimiento en dólares aún más pronunciado, con un alza promedio del 1% impulsada principalmente por la fuerte apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile.

Esa diferencia permitió que la economía argentina ganara competitividad cambiaria relativa frente a sus vecinos a pesar de la suba nominal de sus precios en dólares.

Al analizar el mapa regional país por país, el relevamiento de Fundar detalló que la Argentina continúa siendo más barata en dólares que Uruguay, Costa Rica y México, se posiciona apenas por debajo de Chile y muestra un nivel de precios prácticamente equivalente al de Colombia. En contrapartida, el país sigue resultando más caro que Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador.

En una perspectiva histórica de más largo plazo, el estudio precisó que la Argentina se encuentra hoy un 75,6% más cara en dólares que en enero de 2021 y un 3% más cara que al inicio de la gestión presidencial de Javier Milei.

Por último, los indicadores preliminares de septiembre anticipan un nuevo encarecimiento en moneda estadounidense, dado que la inflación mensual del 1,9% volvió a superar la variación del 0,9% registrada en el tipo de cambio oficial.