La selección de Austria encendió las alarmas a pocos días de enfrentar a la Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Stefan Posch, lateral derecho y una de las piezas importantes del equipo europeo, sufrió un fuerte golpe en la mandíbula durante el triunfo por 3 a 1 ante Jordania y su presencia en el próximo encuentro quedó en duda.

El futbolista del Mainz 05 disputó los 90 minutos del debut, pero terminó el partido con evidentes molestias en el sector inferior izquierdo del maxilar luego de un choque con un rival. Aunque logró completar el encuentro, el cuerpo médico decidió realizar estudios para determinar el alcance de la lesión.

El médico del seleccionado austríaco, Michael Fiedler, confirmó que el jugador será sometido a una tomografía para obtener un diagnóstico preciso. “Presenta dolor en la mandíbula inferior izquierda. Está de buen ánimo. Después del TAC podremos realizar una valoración más concreta”, explicó el profesional.

La preocupación en el entorno austríaco pasa por la posibilidad de una fractura, una lesión que podría dejar al defensor fuera del partido ante Argentina e incluso marginarlo del resto de la competencia.

Un nuevo dolor de cabeza para Rangnick

La eventual ausencia de Posch representaría un problema importante para el entrenador Ralf Rangnick, que ya debió reorganizar su plantel por la lesión del mediocampista Christoph Baumgartner, una de las figuras del conjunto europeo.

Entre las variantes que maneja el cuerpo técnico aparece Konrad Laimer, actual jugador del Bayern Múnich, quien en otras etapas de su carrera se desempeñó como lateral derecho. Sin embargo, su traslado a la defensa implicaría modificar la estructura del mediocampo y abriría una oportunidad para el joven Paul Wanner, de apenas 20 años y actualmente en el PSV de Países Bajos.

Por otra parte, Marcel Sabitzer continúa con tareas de recuperación física luego del exigente esfuerzo realizado durante el debut mundialista, aunque no tendría inconvenientes para estar disponible ante la Albiceleste.

Cuándo juegan Argentina y Austria

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará el próximo lunes en la ciudad de Dallas. El partido comenzará a las 14, hora argentina, y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Mientras tanto, en Austria esperan los resultados médicos de Posch, cuya evolución será seguida de cerca durante las próximas horas.