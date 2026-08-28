Preocupación en Rawson por un incendio de pastizales cerca de Calle 5

Un incendio de pastizales generó preocupación durante la madrugada de este viernes entre vecinos de Rawson, debido a la cercanía de las llamas con sectores habitados. El foco se inició alrededor de las 1.30, en inmediaciones de Calle 5, entre Alfonso XIII y General Acha, y requirió la intervención de personal de Bomberos.

Según informaron desde el Destacamento de Bomberos de Rawson, las tareas para controlar el incendio se extendieron durante las primeras horas de la jornada. El área afectada quedó bajo control y el trabajo permitió impedir que el fuego se propagara hacia otros sectores.

La presencia de abundante vegetación seca en la zona generó especial preocupación entre los vecinos, que permanecieron atentos ante la posibilidad de que las llamas avanzaran hacia las viviendas cercanas.

El antecedente reciente en Pocito

El episodio ocurrió apenas dos días después del importante incendio registrado en Pocito, que afectó a viviendas y animales y dejó al menos cuatro personas heridas. Aquel siniestro se produjo el miércoles 26 de agosto, durante una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento Zonda.

En ese caso, el fuego se propagó rápidamente sobre sectores con vegetación seca y alcanzó propiedades de vecinos de la zona de calle Alfonso XIII, entre calles 10, 11 y 12.

La magnitud del incendio y la velocidad con la que avanzaron las llamas generaron preocupación en distintos puntos de la provincia, especialmente por las condiciones de sequedad y el riesgo de propagación de nuevos focos.

El fuego fue controlado

A diferencia del incendio ocurrido en Pocito, en el episodio registrado durante la madrugada en Rawson no se informó que las llamas hayan alcanzado viviendas. Bomberos logró controlar el área durante las primeras horas y evitar que el fuego avanzara hacia los sectores habitados.