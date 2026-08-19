La preocupación volvió a instalarse en el Bayern Múnich por la salud de Jamal Musiala. El futbolista alemán de 23 años se desplomó este martes durante el amistoso frente al Heidenheim, apenas días después de haber protagonizado un episodio similar ante Leipzig.

Musiala había comenzado el encuentro en el banco de suplentes e ingresó durante el segundo tiempo. Sin embargo, apenas unos minutos después de entrar al campo de juego, perdió el conocimiento y cayó al césped sin que existiera contacto con otro futbolista.

La situación generó momentos de tensión. Sus compañeros se acercaron rápidamente para asistirlo y solicitaron el ingreso del cuerpo médico. Tras permanecer algunos segundos tendido, el mediocampista logró recuperarse y abandonó el campo caminando por sus propios medios, acompañado por integrantes del equipo médico del Bayern.

La alarma se encendió especialmente porque se trata del segundo episodio en apenas cuatro días. Musiala ya se había desplomado durante otro amistoso frente al Leipzig. En aquella oportunidad también recibió asistencia médica y posteriormente pudo retirarse caminando.

Musiala habló sobre su estado de salud

Después del nuevo episodio, el propio jugador utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y explicó que los desvanecimientos están relacionados con una disfunción neurológica que le provoca breves ausencias temporales.

“Lo más importante primero: ¡estoy bien!”, expresó Musiala, quien agradeció los mensajes recibidos y reconoció la preocupación que provocaron las imágenes.

El alemán señaló además que se encuentra bajo seguimiento de especialistas y que el problema es tratable. Según explicó, con la autorización de los médicos decidió continuar con su carrera profesional.

Mientras tanto, el Bayern terminó imponiéndose 4-2 ante Heidenheim, aunque el resultado deportivo quedó en segundo plano ante la nueva descompensación de una de sus principales figuras.