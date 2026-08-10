El Gobierno de San Juan y la Policía provincial avanzan en una serie de movimientos, designaciones y posibles ascensos extraordinarios para reorganizar puestos estratégicos dentro de las fuerzas de seguridad. Por el momento, los cambios que comenzaron a producirse tienen carácter interino y la conformación definitiva deberá ser oficializada mediante un decreto que lleve la firma del gobernador Marcelo Orrego.

La reestructuración se aceleró a partir de las vacantes que dejó la tragedia aérea ocurrida el pasado 29 de julio en Ischigualasto, en la que murieron siete personas, entre ellas cuatro funcionarios provinciales vinculados directamente con áreas de Seguridad.

Entre las víctimas estaban el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe del Departamento Bomberos D-9, Rubén Castro; el segundo jefe de esa división, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

También fallecieron el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Los primeros movimientos

En los últimos días fue designado de manera interina como jefe del Departamento Bomberos D-9 el comisario mayor Marcelo Ligorria, quien se desempeñaba en la Dirección D-8. De esta manera, quedó provisoriamente al frente del área que conducía Castro.

Comisrio mayor Marcelo Ligorria designado jefe interino de Bomberos D9.

También hubo un movimiento en el Cisem 911. Allí fue designado interinamente el comisario mayor Maximiliano Calderón, quien ya había ocupado ese lugar anteriormente.

Comisario mayor Maximiliano Calderón designado jefe interino del CISEM.

Calderón cuenta con experiencia en la coordinación de grandes operativos de seguridad. En los últimos años estuvo al frente de dispositivos desplegados durante la Fiesta Nacional del Sol y competencias deportivas como el Ironman y la Vuelta a San Juan, entre otros eventos.

En tanto, para quedar al frente de la Dirección de Protección Civil, fue elegido momentáneamente el comisario general retirado Diego Morales. El funcionario se desempeñó como subjefe de la Policía de San Juan hasta abril de 2025 y, tras su retiro, continuó vinculado al Gobierno como asesor de la Secretaría de Seguridad.

Comisario General retirado Diego Morales designado interinamente a cargo de la Dirección de Protección Civil

Sin embargo, estos movimientos todavía deberán atravesar la instancia administrativa correspondiente. Las designaciones definitivas tendrán que quedar plasmadas en un decreto del Poder Ejecutivo firmado por Orrego.

La Subjefatura, la principal definición pendiente

Uno de los cargos de mayor peso que todavía resta resolver es el de subjefe de la Policía de San Juan, puesto que ocupaba Marcelo Videla.

Comisario general Pablo Torres actualmente a cargo de la Dirección de Operaciones D3.

La definición deberá surgir entre el Poder Ejecutivo provincial, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía. Entre los nombres que son considerados aparece el del comisario general Pablo Torres, actual jefe de la Dirección de Operaciones D-3, aunque también se analizan otras alternativas dentro de la fuerza.

En caso de que para ocupar la Subjefatura sea elegido un efectivo que actualmente se encuentre al frente de otra dirección o área de la Policía, también deberá cubrirse la vacante que deje su desplazamiento, lo que podría generar nuevos movimientos dentro de la estructura.

La Subjefatura tiene un rol central dentro de la fuerza, ya que funciona como nexo entre la conducción y las distintas direcciones policiales y participa de la coordinación general. Además, quien ocupa ese puesto preside la junta de clasificación que interviene en los ascensos.

Ascensos que podrían acompañar los cambios

La reorganización también podría generar ascensos dentro de la Policía. Algunos de los efectivos que sean seleccionados para ocupar cargos superiores podrían necesitar alcanzar previamente la jerarquía exigida para ejercer esas funciones.

Así, dependiendo de los nombres finalmente escogidos, podrían producirse promociones de comisarios mayores a comisarios generales, además de otros movimientos derivados de las vacantes que se vayan generando dentro de las diferentes direcciones.

Las definiciones se esperan en un plazo breve. Hasta que se emita el decreto correspondiente, los movimientos dispuestos continuarán teniendo carácter interino, mientras Gobierno y Policía terminan de delinear la nueva estructura de conducción de las áreas afectadas.