Prepararán 1,6 toneladas de risotto para buscar un récord mundial

San Juan se prepara para una jornada gastronómica de grandes dimensiones. El próximo domingo 20 de septiembre, GrandChef Academia Culinaria realizará la Fiesta del Espárrago en el Predio Gaucho José Dolores, donde elaborará un risotto de espárragos de aproximadamente 1,6 toneladas, presentado por sus organizadores como el más grande del mundo.

La propuesta estará encabezada por el chef Mauricio Tereszko y tendrá como protagonista a un plato elaborado con ingredientes regionales. Para la preparación se utilizarán 700 paquetes de espárragos, 300 kilos de arroz, 100 kilos de cebolla, 100 litros de vino, 70 kilos de manteca y 35 kilos de queso.

El volumen de la preparación demandará también una infraestructura especial. Según la organización, el risotto será cocinado en un disco de 8 metros de diámetro, diseñado para contener la preparación a gran escala.

La actividad contempla la elaboración y distribución de 4.000 porciones gratuitas de risotto para el público. La convocatoria estimada por los organizadores es de entre 5.000 y 6.000 personas, que podrán participar de una jornada que combinará gastronomía, producción local y actividades culturales.

Una preparación a escala récord

La Fiesta del Espárrago fue planteada como un desafío gastronómico que busca dejar una marca en torno a la producción sanjuanina. Bajo la consigna de que “San Juan cocina en grande”, GrandChef propone poner en valor los ingredientes regionales a través de una elaboración colectiva y de grandes dimensiones.

Además del risotto, la jornada contará con gastronomía en vivo y shows, en una propuesta que apunta a integrar tradición, cultura, familia y turismo.

El encuentro tendrá lugar el domingo 20 de septiembre de 2026 en el Predio Gaucho José Dolores, con entrada a una celebración que busca reunir a la comunidad alrededor de un plato elaborado con producción local.

La iniciativa tendrá como eje al espárrago y la cocina regional, con un objetivo que excede la preparación del plato: instalar una propuesta gastronómica vinculada con la identidad productiva de San Juan y avanzar con el desafío de obtener el reconocimiento del risotto de espárragos más grande del mundo.