El escenario productivo de San Juan atraviesa una etapa de transformación marcada por el impulso de grandes proyectos mineros y el crecimiento de la actividad industrial. En este contexto, las empresas y comercios locales enfrentan el desafío de adecuar sus procesos internos a estándares técnicos y normativos cada vez más estrictos si aspiran a integrarse o consolidarse dentro de las cadenas de valor de gran escala.

Con ese objetivo, EcoNexo Consultora y la Cámara de Comerciantes Unidos formalizaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional y Asistencia Técnica, rubricado por el presidente de la entidad gremial, Carlos Iramain, y el director ejecutivo y socio gerente de la consultora, Nicolás Richarte.

El acuerdo parte de una premisa operativa clara. Para que las firmas sanjuaninas puedan responder a los requerimientos de homologación (la certificación que avala que un producto o servicio cumple con las normas exigidas), seguridad y sustentabilidad que demandan las grandes operaciones, debe existir coherencia entre el punto de partida de cada organización y los marcos exigidos por los solicitantes.

Los cuatro ejes del acuerdo

Lejos de limitarse a una declaración de intenciones, el convenio organiza el trabajo conjunto en cuatro ejes estratégicos. El primero es un diagnóstico inicial sobre el cumplimiento normativo, la higiene y seguridad, y los estándares ambientales e industriales. El segundo contempla programas de capacitación técnica. El tercero establece condiciones y bonificaciones arancelarias preferenciales para los asociados. Finalmente, el cuarto eje es una mesa de asistencia y vinculación continua en materia regulatoria, optimización de procesos y gestión de residuos.

Este enfoque también interpela la forma en que los comercios plantean su escala y proyección. Desde la consultora se plantea que muchas veces resulta necesario analizar que la mirada del comerciante avance hacia el asociativismo (la unión de varios comercios para conformar una estructura más grande y competitiva). Esto permite conformar una estructura más robusta y articulada que le permita integrarse a esa cadena de valor. En ese camino, el trabajo se ordena en torno a la higiene, la seguridad y prevención de riesgos, la gestión ambiental y sostenibilidad, los sistemas de gestión y normas ISO (estándares internacionales de calidad y procesos), y la capacitación técnica.

Capital humano y la cita para los comerciantes

A este despliegue se suma el trabajo sobre el capital humano, tanto dentro de las empresas y comercios como en articulación con los programas provinciales de formación de oficios. Elevar el nivel de calificación técnica de los trabajadores y estandarizar los procedimientos internos permite que el tejido empresarial local gane previsibilidad, reduzca riesgos operativos y acceda a mejores condiciones de competitividad en San Juan.

Para presentar la propuesta, evacuar dudas y explicar los alcances del convenio, la Cámara de Comerciantes Unidos y la Federación Económica de San Juan (FESJ) invitaron a todos sus asociados y al público en general a una charla informativa abierta. El encuentro se realizará este jueves 26 de noviembre a las 20 horas en la sede de la Federación Económica de San Juan.

Durante la jornada se abordarán temas clave como la higiene y seguridad laboral, la gestión ambiental, los sistemas de normas ISO y las herramientas para preparar a las empresas locales para incorporarse a la cadena de valor minera. Además, habrá un espacio abierto para consultas, inquietudes y propuestas de los comerciantes.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, la Cámara difundirá las herramientas entre sus asociados y facilitará ámbitos de encuentro, mientras que las empresas interesadas accederán a los servicios de consultoría mediante propuestas técnicas individuales con beneficios arancelarios exclusivos. De este modo, la iniciativa busca ofrecer un camino ordenado para que el entramado comercial e industrial de la provincia acompañe el ritmo de profesionalización que exige el desarrollo económico actual.