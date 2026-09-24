El Gobierno de San Juan comenzó a trabajar junto a Mercado Libre en mecanismos concretos para incorporar productores locales a la plataforma, mediante programas de inserción, requisitos de ingreso y capacitaciones. La iniciativa apunta a que empresas sanjuaninas puedan ampliar sus ventas hacia otras provincias y alcanzar nuevos mercados.

El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, explicó a DIARIO HUARPE que las conversaciones con la compañía avanzan sobre la manera en que los productores podrán sumarse al comercio electrónico.

“Estamos trabajando con Mercado Libre para ver cómo le podemos dar forma a este trabajo a través de algunos de sus programas de inserción de proveedores”, explicó Martín.

La intención va más allá de la construcción del nuevo centro de transferencia que Mercado Libre tendrá en Las Chacritas, departamento de 9 de Julio. Desde el Gobierno provincial buscan aprovechar el desembarco de la empresa para facilitar también la comercialización de productos elaborados en San Juan.

“Así como va a llegar Mercado Libre acá y le va a ser más fácil a los sanjuaninos poder comprar bajo la plataforma, también que sea una puerta de ingreso para productos que se hacen y se producen en San Juan”, sostuvo.

Vinos y productos regionales en la mira

Uno de los sectores sobre los que puso el foco Martín es el vitivinícola. El funcionario señaló que San Juan necesita mejorar la presencia y el posicionamiento de sus productos dentro de la plataforma.

“Dentro de la plataforma tenemos vinos de Mendoza, de Salta, de Neuquén, pero no hay vinos de San Juan”, indicó.

Actualmente existen publicaciones de vinos sanjuaninos en Mercado Libre, por lo que el planteo del funcionario apunta principalmente a lograr una mayor presencia y visibilidad de las distintas zonas productivas de la provincia.

“Si nosotros ponemos un buscador Valle de Pedernal y no aparece un vino, entonces nos cuesta que aparezca un vino, o Valle de Zonda, o Valle de Calingasta, o Barreal”, sostuvo.

La propuesta no se limita al vino. El Gobierno busca que también puedan ampliar su comercialización productores de pistachos, aceite de oliva, pasas de uva y otros alimentos elaborados en San Juan.

“Yo creo que se va a abrir un mercado muy interesante para distintos productos que tiene San Juan”, afirmó Martín.

Requisitos y capacitación

La incorporación de productores a Mercado Libre requerirá cumplir una serie de condiciones y conocer el funcionamiento de la plataforma. Por eso, uno de los puntos centrales de las conversaciones con la empresa es la capacitación de quienes quieran comenzar a vender.

“Es una plataforma que para poder ingresar necesita unos requisitos y una capacitación y es lo que estamos trabajando con Mercado Libre”, explicó Martín.

La estrategia tendrá además un espacio durante el FNS Fórum 2026, previsto para el 19 de noviembre, donde se trabaja en un panel vinculado al comercio electrónico y a las posibilidades de ampliar la presencia de productos sanjuaninos.

Mientras avanza esta agenda comercial, Mercado Libre también inició el movimiento de suelo para su centro de transferencia de 4.000 metros cuadrados en Las Chacritas, cerca del aeropuerto. La empresa proyecta ponerlo en funcionamiento entre abril y mayo de 2027.