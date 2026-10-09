La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan llevará a cabo el próximo sábado 17 de octubre la tercera edición del Festival de las Aves, un evento libre y con acceso gratuito destinado a fortalecer el vínculo de la comunidad con las áreas protegidas y promover el conocimiento de la rica biodiversidad local.

La jornada comenzará a las 8.30 con la charla teórico-práctica “Introducción a la Observación de Aves”, dictada por integrantes del Club de Observadores de Aves San Juan (COA San Juan). Debido a la expectativa, se programó una segunda edición de la misma charla a las 9.30, permitiendo que más visitantes se sumen al aprendizaje inicial de esta práctica.

Concursos, arte y naturaleza para toda la familia

En paralelo, la programación matutina incluirá propuestas participativas específicas para los más jóvenes. Desde las 9 y hasta las 11, los menores de 12 años podrán desplegar su creatividad en el concurso de pintura “El Color de las Aves”. Los materiales serán provistos íntegramente por la organización y la propuesta invita a representar aves autóctonas y los paisajes del Parque, entregando premios a las tres pinturas destacadas.

En el mismo horario se desarrollará el concurso de barriletes “Volando Alto”, dirigido a menores de 14 años. La actividad propone remontar barriletes dentro del área protegida, premiando aquellos diseños que se encuentren vinculados con la temática aviar.

Además, durante todo el desarrollo del festival se expondrán las diez fotografías seleccionadas del concurso fotográfico que se inició el pasado 23 de septiembre. Los asistentes también podrán sumarse a recorridos guiados por el humedal a cargo de agentes de conservación, con salidas programadas de una duración aproximada de 30 minutos cada una.

Feria ambiental

El punto culminante de la agenda institucional tendrá lugar a las 11.30 con una suelta o liberación de aves y la destrucción masiva de jaulas y tramperos, un fuerte mensaje en favor de la fauna silvestre y en contra del tráfico ilegal.

Al mediodía se realizará la entrega de premios y reconocimientos correspondientes a los concursos de pintura, barriletes y fotografía desarrollados durante la jornada.

Finalmente, el encuentro ofrecerá un sector de artesanos y contará con stands institucionales de la Escuela Agrotécnica de Zonda y de las distintas direcciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Desde la cartera gubernamental destacaron que esta propuesta se enmarca en una comunicación oficial que prioriza acciones concretas y verificables directamente vinculadas con la mejora en la calidad de vida de los sanjuaninos.

¿Por qué se celebra el Día de las Aves?

La fecha es una conmemoración internacional y nacional que se celebra este mes y tiene como propósito principal, generar conciencia sobre la importancia ecológica de las especies aviares y la necesidad imperiosa de conservar sus hábitats naturales. En este sentido, las aves cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas: actúan como dispersoras de semillas y polinizadoras; controlan poblaciones de insectos y plagas; funcionan como bioindicadores; y la calidad ambiental de un entorno natural.

La importancia de las aves en el humedal

Particularmente para el Parque Provincial Presidente Sarmiento (ubicado por detrás de la Quebrada de Zonda), la protección de las aves posee un valor estratégico y ecológico clave. El parque alberga un ecosistema de humedal que sirve de refugio, zona de alimentación y reproducción para más de 40 especies de aves (tanto residentes como migratorias). Al sumar actividades de contacto con escuelas y comunidades a través del arte, los concursos y la observación, la reserva fomenta el sentido de pertenencia. De esta manera, se aprende a valorar el área protegida no solo como un paisaje turístico, sino como un reservorio vital de biodiversidad.