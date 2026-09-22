Un puma apareció en una zona cercana a viviendas y áreas rurales de Zonda, lo que causó un fuerte revuelo y alteró la tranquilidad del departamento, generando preocupación entre los vecinos.

Según relataron habitantes del lugar, el animal fue observado en inmediaciones del Puente Blanco, a 100 metros hacia el sur. Supuestamente, el felino habría entrado a una finca y habría salido en dirección al Puente Blanco para luego dirigirse hacia los campos aledaños.

Registro visual y aviso ambiental

Existe un registro visual en primer plano del puma que confirma su presencia en el lugar, e imágenes que comenzaron a circular rápidamente entre vecinos y en redes sociales como advertencia preventiva.

En diálogo con DIARIO HUARPE, vecinos sostienen que ya avisaron a las autoridades de ambiente para que actúen en consecuencia.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los vecinos extremar precauciones, evitar circular por zonas descampadas durante la noche, prestar atención a niños y mascotas, cuidar a los animales domésticos, no intentar acercarse y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier nuevo avistamiento.

Alerta vecinal en la zona rural

La presencia del gran felino en las proximidades de las viviendas rurales y fincas en Zonda ha generado un clima de constante alerta entre todas las familias de la zona. La conmoción provocada por la aparición del animal motivó a que la información sobre el recorrido reportado —desde el ingreso a la finca, su paso posterior hacia el Puente Blanco y su huida en dirección a los campos— se difundiera con gran rapidez entre los pobladores para prevenir situaciones de peligro.

Prevención y protocolo de actuación

Mientras se aguarda la intervención de las autoridades de ambiente tras las notificaciones efectuadas por los residentes, se insiste a toda la comunidad en acatar de forma estricta las medidas preventivas dispuestas. Mantener bajo resguardo a las mascotas, vigilar atentamente a los niños, no transitar por sectores descampados en horario nocturno y comunicarse de inmediato con la Policía ante un eventual nuevo avistamiento resultan acciones indispensables para garantizar la seguridad en el departamento de Zonda.