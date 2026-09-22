PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Departamentales > Alarma en Zonda

Presencia de un puma en las inmediaciones del Puente Blanco

El felino fue avistado cerca del Puente Blanco y las autoridades piden extremar las precauciones con niños y mascotas mientras intervienen en la zona.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Mientras se aguarda la intervención de las autoridades se insiste a toda la comunidad en acatar de forma estricta las medidas preventivas.

Un puma apareció en una zona cercana a viviendas y áreas rurales de Zonda, lo que causó un fuerte revuelo y alteró la tranquilidad del departamento, generando preocupación entre los vecinos.

Según relataron habitantes del lugar, el animal fue observado en inmediaciones del Puente Blanco, a 100 metros hacia el sur. Supuestamente, el felino habría entrado a una finca y habría salido en dirección al Puente Blanco para luego dirigirse hacia los campos aledaños.

Registro visual y aviso ambiental

Existe un registro visual en primer plano del puma que confirma su presencia en el lugar, e imágenes que comenzaron a circular rápidamente entre vecinos y en redes sociales como advertencia preventiva.

En diálogo con DIARIO HUARPE, vecinos sostienen que ya avisaron a las autoridades de ambiente para que actúen en consecuencia.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los vecinos extremar precauciones, evitar circular por zonas descampadas durante la noche, prestar atención a niños y mascotas, cuidar a los animales domésticos, no intentar acercarse y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier nuevo avistamiento.

Alerta vecinal en la zona rural

La presencia del gran felino en las proximidades de las viviendas rurales y fincas en Zonda ha generado un clima de constante alerta entre todas las familias de la zona. La conmoción provocada por la aparición del animal motivó a que la información sobre el recorrido reportado —desde el ingreso a la finca, su paso posterior hacia el Puente Blanco y su huida en dirección a los campos— se difundiera con gran rapidez entre los pobladores para prevenir situaciones de peligro.

Prevención y protocolo de actuación

Mientras se aguarda la intervención de las autoridades de ambiente tras las notificaciones efectuadas por los residentes, se insiste a toda la comunidad en acatar de forma estricta las medidas preventivas dispuestas. Mantener bajo resguardo a las mascotas, vigilar atentamente a los niños, no transitar por sectores descampados en horario nocturno y comunicarse de inmediato con la Policía ante un eventual nuevo avistamiento resultan acciones indispensables para garantizar la seguridad en el departamento de Zonda.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD