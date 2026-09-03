Presentaron el manual que ordena la relación entre abogados y policías

Este jueves fue presentado oficialmente en San Juan el nuevo Manual de Buenas Prácticas, elaborado para establecer pautas claras en la relación entre abogados y fuerzas de seguridad cuando los profesionales concurren a comisarías o al Servicio Penitenciario para asistir a personas detenidas. El documento comenzó a regir desde el mismo momento de su presentación.

La iniciativa surgió a partir de situaciones que habían generado diferencias entre abogados, policías y personal penitenciario en el desarrollo de la asistencia técnica. Para abordar esas dificultades, en junio se conformó una comisión encargada de trabajar en la elaboración del manual, tarea que se extendió durante aproximadamente dos meses.

Según se explicó durante la presentación, el documento fue elaborado a partir de opiniones, consultas y aportes de distintos profesionales de la abogacía y de autoridades de las fuerzas de seguridad. El objetivo fue reunir en un mismo instrumento las reglas que deben aplicarse ante las distintas situaciones que pueden surgir cuando un abogado necesita entrevistarse con una persona detenida.

El manual fue entregado en soporte papel durante el acto y también estará disponible en formato digital, de manera que pueda ser consultado tanto por abogados como por integrantes de las fuerzas policiales y penitenciarias.

Uno de los principales ejes establecidos es el respeto entre la abogacía y las fuerzas de seguridad, acompañado por la tolerancia y la celeridad en los procedimientos. La intención es evitar que cuestiones administrativas o diferencias de criterio terminen generando demoras innecesarias en el contacto entre el profesional y su asistido.

Entre las situaciones contempladas se encuentra el cambio de guardia en las dependencias. En esos casos, se establece un período de tolerancia de aproximadamente 30 minutos, con el objetivo de que el abogado pueda concretar el contacto con el detenido y que el cambio de personal no se transforme en un impedimento.

Otro de los puntos que quedó expresamente establecido está relacionado con la acreditación de la representación del detenido. El nuevo manual dispone que un abogado podrá concurrir a tomar contacto con una persona detenida sin necesidad de acreditar inicialmente que cuenta con poder para actuar como defensor particular.

La exigencia de acreditar formalmente la representación se establece a partir de la tercera visita al mismo detenido. De esta manera, se busca evitar las situaciones de conflicto que se habían producido cuando profesionales concurrían por primera vez y se les impedía entrevistarse con una persona privada de su libertad por no contar todavía con dicha acreditación.

Así, el nuevo manual pretende transformar en reglas escritas aquellas situaciones que anteriormente quedaban sujetas a interpretaciones o podían generar discusiones entre abogados y personal de seguridad.

Con su presentación, el documento quedó formalmente vigente desde este jueves, marcando un nuevo marco de actuación para los profesionales de la abogacía y las fuerzas de seguridad en comisarías y establecimientos penitenciarios.